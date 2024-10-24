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美國總統大選邁入最終階段，由於不確定性上升，拖累美股四大指數昨（23）日全數走低，不過台北股市今（24）日在台積電的領漲下，開盤上漲111.88點、來到23446.64點，隨後遇到賣壓襲擊，尾盤指數迅速走跌，終場下跌142.24點或0.61%，收在23192.52點，日K連2黑，並且失守短期均線5日、10日線，成交量為3657.33億元。大盤開高走低，中小型股迎來更大賣壓，櫃買指數盤中跳水翻黑，終場收在相對低點270.23點、下跌3.84點或1.4%，日K終結連3紅，同時失守短期均線以及領先大盤跌破月線。今日個股成交量排行榜前五名：恩德、鴻準、鴻海、群創、三晃；個股成交量排行榜前五名：台積電、鴻海、廣達、聯鈞、鴻準。權值股跌多漲少，權王台積電早盤逆勢走高，今日以1070元開出、上漲10元，盤中最高來到1075元，不過午盤過後遇到賣壓，甚至一度翻黑來到1055元，所幸最後一盤爆出3855張買單，拉抬指數收在平盤價1060元；前幾日強漲的鴻海今日拉回休息，以215元開出、下跌1元，盤中最低來到210元，終場下跌4.5點或2.08%，收在211.5元，日K終結連2紅，並且失守5日線，拖累大盤指數就有18點；聯發科也同步開低走低，以平盤價1300元開出，雖然一度向上走高來到1305元，不過賣壓襲來拖累股價走低，終場收在最低價1270元、下跌30元或2.31%，失守短期均線5日、10日線，拖累大盤指數就有14點。鴻海衝高拉回，拖累鴻家軍今日賣壓沉重，訊芯-KY被打到跌停價230.5元，此外，正達下跌逾半根停板，京鼎、建漢、元隆下跌逾3%，榮創、位速、陽程、中揚光、天鈺、AMAX-KY、台揚、友威科下跌逾2%。同樣由指標股領跌的還有IC設計族群，倚強科下跌將近9%，創惟下跌近8%，威盛、晶宏、沛亨、力旺下跌逾6%，驊訊、虹冠電下跌逾5%，世紀下跌逾4%。此外，賣壓最重的族群則是電機機械股，類股指數下跌逾2.5%，位居跌幅排行冠軍，其中指標股華城、亞力下跌逾4%，中興電下跌逾3%，士電、華電、大亞、合機下跌逾2%。不過還是有逆勢上漲的族群，就是生技類股，其中欣大健康、順藥亮燈漲停，智擎上漲近5%，樂威科-KY、晟德、台康生技、加捷生醫上漲逾3%，永昕、藥華藥上漲逾2%。此外，盤面焦點個股看到統一企業宣布參與網路家庭國際資訊公司（PChome）私募案，將認購逾6萬張普通股，金額估近20億元，持股達30%，並取得2席董事，今日早盤兩家公司股價齊揚，其中網家開盤即跳空飆漲停，股價來到34.9元，委買量高達3萬8596張；此外，統一也開高走高，終場收在最高價89.5元、上漲1.7元或1.93%，成交量為7176張。