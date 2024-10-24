總預算案卡關，立法院院會明將再處理議程，確認預算案是否能付委審查，民進黨立委今（24）日搶先在議場門外排隊，國民黨則酸民進黨無情、無理、無賴，還點名民進黨原住民立委陳瑩、伍麗華，無視原住民的權益。
國民黨說，根據行政院長卓榮泰的說法，行政院早在6月時就跟民進黨團溝通過，原住民禁伐補償金提高至6萬元的版本，且由民進黨委員提案，國民黨團投票支持，最後通過；而如今民進黨竟威脅、抹黑樣樣來，堅持將禁伐補助限制在4萬內，翻臉不認人的樣態還以為是川劇變臉！藍綠兩黨態度大不同 民進黨成無情無理還無賴！
國民黨說，禁伐補償整整9年未調整，國民黨要求提高補償且每兩年依CPI調整，合情合理；另一方面，民進黨立委吳思瑤、陳瑩、伍麗華當時紛紛為6萬元版本連署、舉牌聲援，法案通過後，竟翻臉不認人，無視原住民朋友的需求，還威脅在野黨要將補償調降到4萬，簡直毀憲亂政。
國民黨點名，陳瑩、伍麗華6月在立法院三讀通過《原住民保留地禁伐補償條例》時，還大張旗鼓炫耀自己將禁伐補償提高至6萬的戰績，法案通過後如今翻臉不認人，堅持無視原住民朋友的需求，甚至高姿態「施捨善意」，威脅在野黨後年修法將補償調降到4萬；污辱選民的智商，也踐踏憲法法治與民主社會！
國民黨說，本法案已由總統公佈，行政院竟還賴皮違法不編列預算，行政院違法編列預算後，陳瑩、伍麗華竟還雙雙反對原住民發展基金不得低於100億的提案，難道說「一手要預算，一手擋預算」所指就是這兩位民進黨立委？態度千變萬化之外，民進黨黨團竟然還提案，說明年可以發放6萬元，但附帶條件是後年就要降到4萬！簡直就是威脅立法院照著民進黨的黨意走，無視原住民的權益！民進黨提4萬就是「釋出善意」，在野黨提出6萬就是「毀憲亂政」，雙標抹黑無下限，簡直太扯！
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國民黨說，禁伐補償整整9年未調整，國民黨要求提高補償且每兩年依CPI調整，合情合理；另一方面，民進黨立委吳思瑤、陳瑩、伍麗華當時紛紛為6萬元版本連署、舉牌聲援，法案通過後，竟翻臉不認人，無視原住民朋友的需求，還威脅在野黨要將補償調降到4萬，簡直毀憲亂政。
國民黨點名，陳瑩、伍麗華6月在立法院三讀通過《原住民保留地禁伐補償條例》時，還大張旗鼓炫耀自己將禁伐補償提高至6萬的戰績，法案通過後如今翻臉不認人，堅持無視原住民朋友的需求，甚至高姿態「施捨善意」，威脅在野黨後年修法將補償調降到4萬；污辱選民的智商，也踐踏憲法法治與民主社會！
國民黨說，本法案已由總統公佈，行政院竟還賴皮違法不編列預算，行政院違法編列預算後，陳瑩、伍麗華竟還雙雙反對原住民發展基金不得低於100億的提案，難道說「一手要預算，一手擋預算」所指就是這兩位民進黨立委？態度千變萬化之外，民進黨黨團竟然還提案，說明年可以發放6萬元，但附帶條件是後年就要降到4萬！簡直就是威脅立法院照著民進黨的黨意走，無視原住民的權益！民進黨提4萬就是「釋出善意」，在野黨提出6萬就是「毀憲亂政」，雙標抹黑無下限，簡直太扯！