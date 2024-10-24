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中央徵收碳費明年將上路，台中市長盧秀燕繼日前與中台灣8縣市首長攜手向中央喊話，盼碳費回饋地方建設後，今(24)日北上參加行政院會，於院會開始前與環境部長彭啟明碰面，為全國22個縣市政府請命，期盼中央明年起開徵的碳費能留八成在地方，以利推動減碳工作，讓地方進行永續淨零改善，降低民眾因氣候變遷所受的衝擊。台中市政府環保局表示，碳費分配應比照空污法第17條，修正氣候變遷因應法母法，分配一定比例由地方推動溫室氣體減排，並進行相關防災、因地制宜之調適建設，降低民眾因氣候變遷所受衝擊；且各地方和中央合作執行空污費收取與使用，6成空污費撥交地方，此作法行之有年，累積經驗豐富且空品也確實獲得改善，盼中央碳費徵收應比照空污費辦理。環保局重申，治理空污、永續淨零是台中市的重要課題，除了與中火不斷協調，減少300萬噸燃煤，更完成「永續淨零三部曲」，台中市在推動淨零排放方面已取得階段性成果，盼中央和地方能夠攜手應對氣候變遷挑戰。