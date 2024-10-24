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韓國首爾南大門附近地下道於今年8月2日清晨發生一起兇殺命案，一名60多歲的清潔婦，被發現倒在血泊中，警方以及救護人員到場施以心肺復甦術，一度恢復意識，但送醫後仍宣告不治。此案被發現是一名中國籍偷渡客所為，只因想討杯水喝未成，就出現殺意。案件23日開庭，該案也引發許多韓國民眾憤慨，紛紛要這名偷渡客滾回中國。根據《韓聯社》等韓媒報導，犯下這起案件的男子為70多歲的李姓老翁，韓國警方調閱監視器後，在犯案當天早上於首爾龍山區將其逮捕到案，當時男子正在一處木板搭建的地點休息。調查發現，李姓男子是中國籍的朝鮮族偷渡客，李男被逮後供稱，自己是因向清潔婦要水遭拒，並指稱女子故意無視他，堅持不是故意殺人，但男子總共向女子刺了15刀才罷休。該案23日開庭，李男律師主張老翁承認犯行，但犯罪動機是衝動和意外，請法官在量刑時考慮到該案應是「故意傷害罪」而不是「謀殺罪」。不過，這起凶殺案引發韓國民眾憤慨，許多網友質疑，「因為監獄裡的一日三餐太好了，他們殺人就是為了享受監獄的食物和住宿」，亦有人在韓國媒體相關報導下方批評「為什麼要替罪犯打馬賽克」、「滾回你原來的地方」；該案預計將於11月13日再次開庭審理，以審查更多證據。