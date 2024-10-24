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▲謝國樑赴北檢作證，檢方訊問結束趕赴基隆市災害應變中心關心災情。（圖／記者徐敏娟攝）

台北地檢署持續偵辦京華城案，檢廉今（24）日上午約談基隆市長謝國樑到案說明，謝國樑搭車抵達時，只說是來作證，隨即進入廉政署應訊。廉政官詢問過後，將謝國樑再移送北檢複訊。結束後，謝國樑面對媒體詢問，僅表示擔心基隆雨勢，不願多談案情。為了釐清案情，檢方日前傳喚10多名政商名流作證後，破解民眾黨主席、前台北市長柯文哲USB內的「小沈1500沈慶京」文字，指的是收受威京集團主席沈慶京1500萬元，謝國樑被爆同樣出現在名冊中，被記載捐贈200萬，因此檢廉才會約談謝國樑到案說明。早上11時35分左右，謝國樑在廉政署人員陪同下送抵北檢。媒體追問謝國樑：「市長，有沒有什麼話要說？這樣捐政治獻金有沒有違法？不會覺得無辜被捲入？」謝國樑表示不會，還答應媒體「等等會說明」。經過大約1個半小時的訊問，結束後謝國樑走出台北地檢署，依約接受媒體訪問。他表示自己是以證人身份到地檢署接受提問，而他也有作證義務，針對廉政官問題一一答覆後，來到北檢後，也就他所知答覆檢方詢問。不過檢方到底問了什麼，謝國樑說，基於法律規定他沒有辦法做任何討論。由於今天潭美颱風接近台灣，為北部地區帶來大雨，謝國樑在休息時間還特別向陪同前來的政風處長借手機打給秘書長，了解基隆雨勢及應變中心的狀況。媒體追問謝國樑得知家族和京華城來往，自己的心情時，他強調現在最關心的就是基隆的雨勢，要馬上趕回基隆市災害應變中心，了解大雨可能帶來土石流傾落的情形，隨後快步離開。對於傳出謝國樑被註記捐贈的「200」，背後隱藏什麼案情，謝國樑始終沒有正面回應，有待檢廉調查釐清。