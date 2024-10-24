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統一企業昨（23）日宣布網路家庭國際資訊公司（PChome）私募案，將持股達30%。公平會今（24）日說明，因為該案未達《公平交易法》規定「股份總數3分之1以上」標準的結合行為，無須經公平會審查。至於是否形成電商壟斷行為，則還需要後續繼續觀察。統一企業宣布參與PChome私募案，將認購逾6萬張普通股，金額估近20億元，持股達30%，並取得2席董事。而統一集團旗下已有博客來公司、統一數網公司等網路購物業務，今年7月再以1億美元，取得Yahoo台灣電子商務業務8成股權，搶下一大塊電商平台。如今又再次宣布入主PChome，也引發市場對於統一市占率過高擔憂。對此，公平會副主委陳志民說明，因統一只有持股達30%，未達《公平法》對結合的法律門檻，所以該案無須由公平會審查，而是屬於純粹市場行為。至於是否可能出現市占率過高問題，他表示，這必須要後續調查跟觀察，「如果結合我們（公平會）不審，事後它的行為有可能會抵觸《公平法，就是依法個案來調查跟判斷。」