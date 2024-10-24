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台積電生產的晶片出現在中國科技巨頭華為的設備中，引發全球關注。美國對此高度重視，美國眾議院共和黨籍「美國與中共戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）更發出聲明，要求美國商務部與台積電做出解釋，認為這件事是美國出口管制政策的「災難性失敗」。根據《彭博》報導，台積電本月發現，供應給某客戶的一顆晶片，最終出現在中國華為的產品，這可能違反了美國切斷技術流向中國國家巨頭企業的制裁措施。報導提到，台積電在10月中旬左右就停止向該客戶出貨，同時通知美國與台灣政府，展開進一步調查，目前還不清楚這位客戶的進一步細節。此外，美國資訊產業新聞網站The Information稱，美國政府近期聯繫台積電，詢問該公司是否為華為生產晶片。台積電周三則以電子郵件發出的聲明中表示，台積電是一家守法的公司，致力遵守所有規則和法規，包括適用的出口管制規定。公司已主動與美國商務部就相關問題溝通，目前未受到任何調查。這起事件也引發美國國會關注，穆勒納爾在一份聲明中提到，「有報導稱，台積電製造的高階晶片助長華為的人工智慧發展，這代表著美國出口管制政策的災難性失敗」，他強調，AI加速器，就像這些晶片所驅動的加速器一樣，處於與中國的科技競賽的最前端，他擔心在此造成的損害將對我國家安全產生重大影響。國會需要商務部和台積電立即就這場災難的範圍和程度做出回應，確保這種情況不再發生。另據路透報導，有兩位熟知內情的台灣政府經貿官員周四告訴路透，台積電兩周前發現出貨給特定客戶的晶片，不知為何流入華為手上；隨後依照台積電的出口管控程序，立刻停止出貨給該客戶，並主動向美國及台灣政府說明；更有一名不具名經貿官員提到，這是台積電的舊客戶。