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▲麥當勞23日開賣《獵人》卡包，當天就已經能看到有人在電商平台轉賣。（圖／翻攝官網）

台灣麥當勞與《HUNTER×HUNTER獵人》聯名活動於23日正式開跑，其中限量30萬包的《獵人》盲卡包原預計販售至11月12日，結果僅開賣3小時全門市已全部完售，讓不少獵人粉絲感到扼腕。不過有不少日本的網友得知聯名活動，羨慕喊「日本怎麼沒有」。麥當勞與《HUNTER×HUNTER獵人》的聯名活動於23日正式展開，除了有聯名圖樣的紙袋以及紙杯、紙盒等，還推出了全台限量30萬包的「《獵人》角色盲卡包」，每包內含4張隨機角色卡，一共有24款經典人物再加上1款極限量「隱藏版」，只要購買任一餐點加價89元即可獲得。麥當勞在23日上午11點正式開賣「《獵人》角色盲卡包」，儘管有限每筆消費限購20份，但到了下午2點40分左右，30萬包全數售完，讓不少獵人粉絲十分扼腕。對此，業者表示，「麥當勞感謝顧客對『《獵人》角色盲卡包』的熱愛」，並感謝獵人迷的支持。而這個消息也傳到了日本，有日本網友看了，直呼「太便宜了吧」、「為什麼日本沒有！」、「日本不跟進嗎」、「希望日本也能聯名合作」，也有人眼紅喊「這是日本的動漫作品，應該先從日本開始賣吧？」、「為什麼是台灣，小螞蟻（蟻んコ，引用蟻王篇台詞）」、「不準隨便聯名啦！」不過也有日本網友覺得僅3小時多就全數完售相當厲害，紛紛表示「《獵人》在台灣也很紅呢」、「台灣太厲害了」、「光是用想的就覺得排隊人潮很可怕，店員辛苦了」，但有網友擔心「感覺之後會出現轉賣」、「希望不要有人轉賣」。