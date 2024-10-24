NBA美國職籃金州勇士今（24）日迎來新賽季首場例行賽，他們前進客場踢館波特蘭拓荒者隊，最終勇士靠著新同學Buddy Hield砍下全隊最高22分，加上一哥Stephen Curry繳出「準大三元」成績，終場就以139：104輕取拓荒者，新賽季首場比賽就順利收下勝利，有個不錯的開始。而勇士休賽季成功在自由市場上搶下Hield，是個相當不錯的操作，稍早Hield也直言：「球隊當中的每個人打球都很無私，以正確的方式在打球。」
勇士沒留住K湯 找來Hield補上火力缺口
金州勇士上個賽季表現不理想，最終在附加賽上首戰就不敵沙加緬度國王遭到淘汰，無緣前進到季後賽。而休賽季勇士隊沒能成功留下明星射手「K湯」Klay Thompson，但也做了許多補強，包含了找來Buddy Hield、李凱爾、De'Anthony Melton等人，新賽季要力拼捲土重來，再次重返季後賽舞台。
Hield今砍22分 成勇士贏球大功臣
而勇士今年休賽季最划算且成功的補強，莫過於成功在自由市場上搶下Buddy Hield，補上明星射手「K湯」Klay Thompson離隊過後的火力缺口，今日比賽Hield也成為勇士贏球一大功臣之一，他全場出手12投8中，三分球則是7投5中，投籃把握度相當高，並攻下全隊最高22分。
賽後Buddy Hield受訪時則表示，「球隊當中的每個人都相當無私，並以正確的方式在場上打球，每個人的心都在正確的位置上。」Stephen Curry賽後也談到了Hield，他說：「現在球隊沒有Klay（Thompson）了，你在場上就需要能夠投籃的人，無論如何我們球隊都需要投射，而Hield正補上了這樣的缺口。」
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金州勇士上個賽季表現不理想，最終在附加賽上首戰就不敵沙加緬度國王遭到淘汰，無緣前進到季後賽。而休賽季勇士隊沒能成功留下明星射手「K湯」Klay Thompson，但也做了許多補強，包含了找來Buddy Hield、李凱爾、De'Anthony Melton等人，新賽季要力拼捲土重來，再次重返季後賽舞台。
Hield今砍22分 成勇士贏球大功臣
而勇士今年休賽季最划算且成功的補強，莫過於成功在自由市場上搶下Buddy Hield，補上明星射手「K湯」Klay Thompson離隊過後的火力缺口，今日比賽Hield也成為勇士贏球一大功臣之一，他全場出手12投8中，三分球則是7投5中，投籃把握度相當高，並攻下全隊最高22分。
賽後Buddy Hield受訪時則表示，「球隊當中的每個人都相當無私，並以正確的方式在場上打球，每個人的心都在正確的位置上。」Stephen Curry賽後也談到了Hield，他說：「現在球隊沒有Klay（Thompson）了，你在場上就需要能夠投籃的人，無論如何我們球隊都需要投射，而Hield正補上了這樣的缺口。」