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NBA美國職籃金州勇士今（24）日迎來新賽季首場例行賽，他們前進客場踢館波特蘭拓荒者隊，最終勇士靠著新同學Buddy Hield砍下全隊最高22分，加上一哥Stephen Curry繳出「準大三元」成績，終場就以139：104輕取拓荒者，新賽季首場比賽就順利收下勝利，有個不錯的開始。金州勇士上個賽季表現不理想，最終在附加賽上首戰就不敵沙加緬度國王遭到淘汰，無緣前進到季後賽。而，新賽季要力拼捲土重來，再次重返季後賽舞台。而勇士今年休賽季最划算且成功的補強，莫過於成功在自由市場上搶下Buddy Hield，補上明星射手「K湯」Klay Thompson離隊過後的火力缺口，今日比賽Hield也成為勇士贏球一大功臣之一，賽後Buddy Hield受訪時則表示，「，每個人的心都在正確的位置上。」Stephen Curry賽後也談到了Hield，他說：「，無論如何我們球隊都需要投射，而Hield正補上了這樣的缺口。」