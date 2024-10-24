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通訊技術再有新進展！數位發展部今（24）日於台東縣鹿野高台舉辦「高空通訊平台升空測試與展示」，首度以國產國造的繫留型高空氣球建置近地高空通訊平台，展示高空通訊平台在災害發生後迅速恢復通訊的應用潛力，強化台灣通訊應變韌性。我國通訊技術除了海纜、微波、衛星外，現在又多了高空氣球，數位發展部今日在台東縣鹿野高台展示、我國第一顆繫留型高空氣球，也是國際上少數案例之一，搭載通訊模組和工研院研發的氫燃料電池供電設備，可升空至800公尺的高度，並提供半徑達380平方公里的網路覆蓋，並且整組氣球「國產國造」，不論在天災或戰時的緊急時刻，都能確保地區的通訊不中斷。數發部指出，這一類的高空通訊氣球國際上有部分國家都在發展測試，包括日本、捷克、美國、英國，台灣算是此一類型通訊設備研發的前段班，因為台灣是海島型國家，發展這一類的高空載具對台灣來說有一定程度的幫助。並且這個高空通訊氣球目前最高可升空至800公尺（日本最高為300公尺）的高度並穩定停留，提供半徑達11公里的地面網路覆蓋。此一高空載具搭載獨立的能源供應裝置，採用氫燃料電池作為主要能源來源，確保即使在長時間運作下，依然能夠提供穩定可靠且低汙染的電力供應；高空通訊平台並具備 50 公斤的載重能力，使其有更多的設備選項，從而增強其應用彈性，可因應更多的使用情境。數位發展部部長黃彥男致詞時表示，今日因天氣不好無法看到氣球升空，台灣天災很多，為了保持通訊韌性，這次打造的高空通訊平台是全球少有類似的解決方案，而且這是台灣自身發展出來的技術，可以說是「台灣之光」，基地台裝置在氣球上可以提供80小時的服務，未來可應用在救災與指揮系統。電信技術中心執行長林輝堂表示，這次攜手工研院、台灣科技大學、台北科技大學，開發可以升空800公尺的高空氣球，涵蓋半徑11公里、換算最廣為380平方公里的網路涵蓋，讓台灣網路更靈活、更具備韌性。