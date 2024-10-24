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NBA美國職籃2024-25例行賽，布魯克林籃網今（24）日前進客場交手亞特蘭大老鷹，上個賽季飽受傷勢困擾的Ben Simmons，如今新賽季首戰並未缺席，而是擔綱先發出戰，最終他上場24分鐘，得到6分5籃板8助攻，個人卻也發生多達6次失誤，而籃網終場則以116：120不敵老鷹，首勝還要再等等。Ben Simmons今日擔綱籃網隊先發出戰，，個人也發生多達6次失誤，並吞下5次犯規，導致決勝節關鍵時刻只能待在場下。而賽後就有美媒則對於Simmons打球的方式提出質疑，並表示：「他的組織進攻和防守沒有太大的問題，而且大部分時間打得也都像他自己，移動速度也行，但就是不喜歡投籃。」賽後Ben Simmons也接受了記者採訪，談到自己在比賽後半段的掙扎時，他對此說：「我覺得上半場有點累了，但他們在下半場確實加強了身體對抗。，同時爭取自己的出手機會，而不是把球傳給我認為有空檔的人。」而Ben Simmons日前在接受美媒《紐約郵報》訪問時表示，「人們罵我是薪水小偷，但我並不是，在我拿到這份合約時，我確實正在打出超高水準的表現，不幸的是我受傷了。。」今年Simmons與籃網隊的合約來到了最後一年，如果他想要延續生涯，抑或是爭取到不俗的合約，他必須在本賽季有所作為，