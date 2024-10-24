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▲（由左至右）阿Ken、安心亞、張立東出席《同學來了》四周年記者會。（圖／記者吳翊緁攝）

▲阿Ken雖然是周杰倫好友，但並沒有什麼特權，現在同樣沒有票。（圖／記者吳翊緁攝）

周杰倫12月將在台北大巨蛋舉辦演唱會，門票昨（23）日正式開賣時89萬人同時上線，15萬張門票瞬間售罄。網路上有搶票失敗的粉絲，發起「從下水道爬進去大巨蛋聽演唱會」的活動，掀起萬人響應。阿Ken、安心亞、張立東今日出席《同學來了》四周年記者會，身為周杰倫好友的阿Ken，坦言自己並沒有特權、還沒有票，身邊朋友也都沒有買到，現在只能等待周董邀請他去坐藝人席，聽聞現在有粉絲要組隊去下水道聽演唱會，讓他都開玩笑對好友喊話：「周杰倫，我呼籲你在下水道擺放座位！」並要周董多開幾場。周杰倫的大巨蛋演唱會門票如今超搶手，甚至還被黃牛炒到一張30萬元，阿Ken雖然是周董的好朋友，他坦言自己並沒有和他索票，身邊的工作人員都沒有搶到，就是抱著有就有，沒有就算了的心態，阿Ken表示：「80幾萬人搶15萬張票太難了，我哪有什麼特權？」畢竟連周杰倫自己身邊的朋友和工作人員也都一直被索票。阿Ken笑說現在只能等待周杰倫邀請他坐在藝人區，但也表示要不要邀請都是周杰倫自己的決定，如果真的向他本人索票，周董就會說：「公司都有在賣」，然後就去打網球了。阿Ken表示周杰倫演唱會只開4場實在太少，打趣喊話：「我在此呼籲明年開365場」，聽聞搶票失敗的粉絲們正在網路上號召「去下水道聽」，讓阿Ken也笑噴直呼：「開個演唱會怎麼把人逼到下水道去了呢？我呼籲周杰倫在下水道擺放座位！」至於周董演唱會上阿Ken是否會上台演出，阿Ken則笑說：「盡量不要吧，大家是來看周杰倫的，我也拜託他不要叫我上去。」