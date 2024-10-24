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▲Allissa Shin（右）雖然撞臉ROSÉ（左），但熱愛健身的她與ROSÉ的骨感美不同，除了練出馬甲線跟渾圓翹臀外，她傲人的上圍也看得粉絲狂噴鼻血。（圖／roses_are_rosie、allissashin IG）

▲Allissa時常被ROSÉ的粉絲出征，認為她在「蹭熱度」博取流量與名氣，但自信堅強的她依然常在IG上「寵粉」分享美圖。（圖／allissashin IG）

韓國女團BLACKPINK的成員ROSÉ，和歐美樂壇天王Bruno Mars（火星人布魯諾），近日推出的合作新曲《APT.》，短短5天就破1億觀看次數，副歌中「阿帕特阿帕特」超級洗腦的魔性旋律也在全球爆火。日前有一位名為「Allissa Shin」的美籍韓裔網紅，因撞臉ROSÉ意外走紅，近日「阿帕特」風潮席捲全球後，Allissa也再次成為話題討論，熱愛健身的她雖然神似ROSÉ，但卻擁有豐滿的逆天身材，性感火辣的她也因此被粉絲稱為「邪惡版ROSÉ」。來自美國的韓裔「Allissa Shin」在IG上擁有45萬粉絲，昔日她就因長相酷似ROSÉ而備受討論，不過雖然兩人外表相像，但身材卻不那麼相似。韓國女團出身年的ROSÉ大多時候都是以纖細的「骨感美」示人，但Allissa卻熱愛健身，除了練出馬甲線跟渾圓翹臀外，她傲人的上圍也看得粉絲狂噴鼻血，IG上常常曬出遊走在尺度邊緣火辣照片，讓不少粉絲驚呼：「根本邪惡版ROSÉ！」雖說撞臉人氣偶像是對美貌的認證，但這個特點也給Allissa帶來不小的困擾，由於分享照片尺度較大的問題，Allissa時常被ROSÉ粉絲出征，認為她在「蹭熱度」博取流量與名氣。所幸Allissa並沒有受到流言蜚語的影響，自信堅強的她依然常在IG上「寵粉」分享美圖讓粉絲大飽眼福，直率迷人的模樣也替她狂吸了一大票粉絲。短短5天突破1億瀏覽量的《APT.》橫掃樂壇，不少聽眾雖會唱，但卻不知道副歌「阿帕特」是什麼意思，「APT.」其實是Apartment（公寓大樓）的縮寫，一種互動團康遊戲。玩家們會高喊「阿帕特」並交疊彼此的雙手，由一位「做莊」的玩家選一個數字，最下面的玩家開始報數，喊出的數字與做莊的玩家選的數字一致時，喊到的成員就需自罰一杯，是韓國相當常見的一種酒桌遊戲。