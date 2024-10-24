NBA底特律活塞近年戰績不佳，已連續5個賽季無緣季後賽，今(24)日迎來本季首戰，不僅在第四節崩盤，將勝利拱手讓人，還在第4節出現烏龍，一度有6個球員上場，也讓現場球迷都滿頭問號。
活塞在第四節只拿下19分，溜馬則一口氣轟下33分，最終溜馬也以115：109帶走勝利。而決勝節中段，活塞在98：96些微領先時，在場上出現6名球員，被裁判吹了技術犯規，讓溜馬Bennedict Mathurin站上罰球線，也成了本場比賽的轉捩點。網友也調侃，「活塞打不贏就啟動6打5戰術！」
活塞積極重建，今夏甚至不惜花費6500萬美元，解僱前教練Monty Williams，聘請J.B. Bickerstaff執掌兵符，盼能重新打造出具有競爭力的陣容。
J.B. Bickerstaff首秀就搞烏龍
不過總教練J.B. Bickerstaff在活塞執教的首戰，就出現6人上陣的低級失誤，儘管Bickerstaff與裁判爭論，但仍無濟於事。而這次失誤也成為活塞第四節崩盤的開端。
儘管失利，活塞此戰仍有收穫，年僅23歲的Cade Cunningham表現亮眼，單場砍下28分、8助攻和5籃板，展現了作為球隊未來核心的潛力。除此之外，還有5名球員得分上雙，為球隊帶來不錯的進攻火力。
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活塞積極重建，今夏甚至不惜花費6500萬美元，解僱前教練Monty Williams，聘請J.B. Bickerstaff執掌兵符，盼能重新打造出具有競爭力的陣容。
J.B. Bickerstaff首秀就搞烏龍
不過總教練J.B. Bickerstaff在活塞執教的首戰，就出現6人上陣的低級失誤，儘管Bickerstaff與裁判爭論，但仍無濟於事。而這次失誤也成為活塞第四節崩盤的開端。
儘管失利，活塞此戰仍有收穫，年僅23歲的Cade Cunningham表現亮眼，單場砍下28分、8助攻和5籃板，展現了作為球隊未來核心的潛力。除此之外，還有5名球員得分上雙，為球隊帶來不錯的進攻火力。