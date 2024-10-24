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▲年僅23歲的Cade Cunningham表現亮眼，成為活塞的未來希望。（圖／美聯社／達志影像）

NBA底特律活塞近年戰績不佳，已連續5個賽季無緣季後賽，活塞在第四節只拿下19分，溜馬則一口氣轟下33分，最終溜馬也以115：109帶走勝利。活塞積極重建，今夏甚至不惜花費6500萬美元，解僱前教練Monty Williams，聘請J.B. Bickerstaff執掌兵符，盼能重新打造出具有競爭力的陣容。不過總教練J.B. Bickerstaff在活塞執教的首戰，就出現6人上陣的低級失誤，儘管Bickerstaff與裁判爭論，但仍無濟於事。而這次失誤也成為活塞第四節崩盤的開端。儘管失利，活塞此戰仍有收穫，