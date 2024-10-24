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▲7-11「超值五六日」是10月25日至10月27日。（圖／業者提供）

▲全家會員優惠是10月23日至10月27日。（圖／業者提供）

▲「全家康康5」是10月25日至10月27日。（圖／業者提供）

▲萊爾富「限時殺5日」是10月23日至10月27日。（圖／業者提供）

超商本周優惠更新！7-11「超值五六日」10月25日至10月27日限時登場，其中有不少買一送一商品，換算平均特價來看，全家會員優惠是10月23日至10月27日，本周買一送一有、雪之戀蛋捲／玉米棒平均50元。「全家康康5」周末五六日推出5樣商品5折起，10月25日至10月27日限時3天，，此外，全家霜淇淋買一送一再度登場，平均單支25元。門市「限時殺5日」是10月23日至10月27日，本周DM共8款促銷商品，其中兩款是買一送一，，以及大電流紅鹼電池4入平均65元。