🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新！7-11「超值五六日」10月25日至10月27日限時登場，其中有不少買一送一商品，換算平均特價來看，Cheers氣泡水15元、Niseko紅茶奶蓋雪糕20元、可爾必思蔬果乳酸菌飲料15元、人蔘王養身飲50元、農心海鮮烏龍麵25元。
🟡全家便利商店
全家會員優惠是10月23日至10月27日，本周買一送一有農心香辣雞肉辛拉麵平均30元、多喝水礦物質強氣泡平均15元、青梅脆脆冰平均20元、比菲多益生菌軟糖平均15元、雪之戀蛋捲／玉米棒平均50元。
「全家康康5」周末五六日推出5樣商品5折起，10月25日至10月27日限時3天，古道酸梅湯平均15元、杜老爺草莓蘋果優格雪糕平均23元、金車漢寶蚵仔味細麵平均18元、葡萄乳酸菌飲料平均15元，此外，全家霜淇淋買一送一再度登場，平均單支25元。
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」是10月23日至10月27日，本周DM共8款促銷商品，其中兩款是買一送一，包括芬達橘子汽水平均18元，以及大電流紅鹼電池4入平均65元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
超商本周優惠更新！7-11「超值五六日」10月25日至10月27日限時登場，其中有不少買一送一商品，換算平均特價來看，Cheers氣泡水15元、Niseko紅茶奶蓋雪糕20元、可爾必思蔬果乳酸菌飲料15元、人蔘王養身飲50元、農心海鮮烏龍麵25元。
我是廣告 請繼續往下閱讀
全家會員優惠是10月23日至10月27日，本周買一送一有農心香辣雞肉辛拉麵平均30元、多喝水礦物質強氣泡平均15元、青梅脆脆冰平均20元、比菲多益生菌軟糖平均15元、雪之戀蛋捲／玉米棒平均50元。
「全家康康5」周末五六日推出5樣商品5折起，10月25日至10月27日限時3天，古道酸梅湯平均15元、杜老爺草莓蘋果優格雪糕平均23元、金車漢寶蚵仔味細麵平均18元、葡萄乳酸菌飲料平均15元，此外，全家霜淇淋買一送一再度登場，平均單支25元。
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」是10月23日至10月27日，本周DM共8款促銷商品，其中兩款是買一送一，包括芬達橘子汽水平均18元，以及大電流紅鹼電池4入平均65元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！