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國民黨台中市議員黃佳恬長期遭盧姓男子以私訊騷擾，猛傳「我已經愛上你了」、「想要嗎」、「親6下」、「親7下」她氣得喊「再傳就報警」！警方昨天北上逮捕精神狀態不穩定的盧男，盧男坦承犯行，全案依違反《跟蹤騷擾防制法》偵辦。黃佳恬鬆了一口氣說「可以安心了！」呼籲有類似遭遇的女性勇敢報案、不要姑息。黃佳恬2年前拿下2萬1572票的太平區最高票，成功接下媽媽前議員李麗華的棒子，由於外型亮眼且親和力十足，已是二寶媽的她，還在總統大選時擔任侯友宜台中市競總發言人。但她從政後飽受惡意性騷所苦。日前在臉書發兩行文「請停止這樣的行為，尊重女生很難嗎」、「我會去提告，每個人要為自己做的事負責」，並附上截圖，大家才知一名盧姓男子常以假帳號頻傳私訊，內容都是「小親親」、「想要嗎」、「接吻」等令人不愉快的文字，還從「親4下」、「親5下」延續到將近20下。黃佳恬發文後，男子果然嚇到龜縮，不再傳噁心私訊。在週遭朋友鼓勵下，黃佳恬到太平派出所報案，警方依臉書訊息鎖定40多歲盧姓男子，昨天到台北士林將他尋獲。盧男精神狀態不穩定，由家人協助接受調查，他坦承傳騷擾訊息，但並非特別鎖定黃佳恬。得知盧男落網，黃佳恬第一反應是「終於可以放心了」！她肯定太平警分局的辦案效率，也批評這種人躲在鍵盤後面為所欲為，讓女性擔心害怕，呼籲有類似遭遇的朋友千萬不要姑息，一定要勇於報案，讓警方將噁男繩之以法。