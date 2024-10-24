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為響應即將於10月26日至11月10日在台南市舉行的「2024台灣設計展」，臺鐵公司與台灣設計研究院雙方合作統籌策劃，以本屆設計展主視覺「是台南，當是未來」的設計理念為便當開發靈感，由臺鐵公司高雄餐旅分處的頂尖便當開發團隊創意設計「海陸澎派便當」，帶領我們穿越台南今昔風華，看見城市持續發展的多重樣態，迎向台南The Next 400！台鐵表示，2024台灣設計展期間（10月26日至11月10日）在臺鐵台南販賣店、台南高鐵販賣店、高雄東門販賣店、新左營販賣店、左營高鐵販賣店、臺鐵屏東販賣店販售，每份售價150元。高雄餐旅分處因應台灣設計展而隆重推出「澎派便當」，主菜部分選用台灣在地豬肉，經獨門秘方醃製後，放入烤箱烘烤，外皮酥脆，鹹香入味，配上Q彈香甜小米飯，好吃到停不下來。另外再搭配辦桌冷盤經典菜之一的五味醬鮑魚，採用帶殼九孔鮑，經川燙後淋上五味醬，酸酸甜甜，更襯托出鮑魚的鮮甜，一口咬下，鮑心扎實鮮味多汁；再以鳳梨蝦球、高麗菜、甜豆炒彩椒及經典必吃的滷蛋作為配菜，最後品嚐來自台南梅嶺脆梅，去油解膩，保證吃過後讓你難以忘懷!台灣設計展期間限定販售，喜歡嘗鮮的你絕對不容錯過。