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▲周杰倫演唱會門票開賣即售罄，有粉絲在臉書搞笑發起「爬進大巨蛋下水道聽周杰倫演唱會」等活動，吸引上萬人響應。（圖／臉書）

▲台北大巨蛋IG小編透露收到好多人私訊詢問下水道的門票，他強調：「真的沒賣！」（圖／台北大巨蛋官方IG）

天王周杰倫大巨蛋演唱會門票昨（23）日中午開賣，短短5分鐘內近15萬張票瞬間搶購一空，即使有2次機會搶清票，還是有許多歌迷無法成功搶到。粉絲們因此在臉書開創了「從下水道爬進去大巨蛋聽周杰倫演唱會」的活動，吸引上萬人按讚參加，連大巨蛋IG小編也特別曬出「內部下水道口」的位置來回應！周杰倫演唱會門票昨日中午開放搶票，4場次15萬張門票5分鐘內全部秒殺，下午3點清出約3000多張票，也在不到10分鐘全售完，而周杰倫所屬經紀公司杰威爾音樂也宣布「不再加場」，令許多沒搶到票的歌迷一片哀嚎。許多沒買到票的粉絲紛紛在臉書舉辦「搶不到周杰倫演唱會門票大家聚在一起哭」、「下水道滿了，改去通風管聽周杰倫演唱會」、「爬進大巨蛋下水道聽周杰倫演唱會」等搞笑活動，相互安慰聽不到演唱會的心情，活動也吸引上萬人響應。對此，大巨蛋IG小編也逗趣曬出辦公室前往內部地下門的入口，幽默表示：「小編收到好多私訊問下水道的門票，但真的沒有賣！」許多粉絲也紛紛笑翻表示：「謝謝小編告知這裡可以爬」、「抓到入口，感恩」、「謝謝，從這裡開始排隊嗎？」