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▲迪士尼的「白馬王子」其實是《仙履奇緣》中的王子，許多觀眾都搞錯。不過籌拍中的新《白馬王子》電影，據稱不會跟《仙履奇緣》有太多關連。（圖／摘自IMDb）

迪士尼宣告要拍《白馬王子》電影、打破「公主當家」慣例後，相關話題就在網上引起熱烈討論。根據歐美媒體最新報導，曾經主演漫威電影《雷神索爾》以及格林童話改編的《公主與狩獵者》系列澳洲猛男克里斯漢斯沃，正在洽談擔任《白馬王子》的男主角，網友對此反應不一，有人嘲諷道：「白馬王子41歲，希望女主角也能找35歲的女星。」也有人覺得：「不是黑人來演就不錯了。」過往大多數的迪士尼動畫長片中，王子有如男性花瓶，只不過是讓公主到了結局有理想美滿的姻緣而存在，沒啥表現空間。《白馬王子》即將打破這個傳統，述說他個人的故事。有人認為迪士尼看上克里斯漢斯沃是個超奇妙的選擇，因為他在《雷神索爾》裡也飾演王子，卻是陽剛、豪邁的形象，跟卡通片裡的斯文王子相差很多。也有人覺得他都演過受命取回白雪公主心臟的狩獵者，再改扮回王子感覺怪怪的。其實一般觀眾都有點搞錯，雖然提到「白馬王子」大家都會聯想到《白雪公主》裡那個騎白馬的王子，可是電影裡那位王子從頭到尾都沒有名字，而電影角色有註明是「白馬王子」（Prince Charming)的，是《仙履奇緣》中和灰姑娘結婚的那位王子。然而迪士尼要開拍的《白馬王子》，據稱不會跟《仙履奇緣》有太多連結，克里斯漢斯沃在片中不見得會跟灰姑娘湊成一對。克里斯漢斯沃長得高大、帥氣，照說也頗符合童話故事裡的王子外型，偏偏「粗獷猛男」形象已深入人心，又已經41歲，距離卡通影片版的王子大概20多歲、相差甚遠。迪士尼到現在還未揭露《白馬王子》是真人主演或是卡通，也許克里斯只需要出聲音就好。