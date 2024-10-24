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▲▼周杰倫台北大巨蛋演唱會一票難求，搶票亂象叢生。（圖／杰威爾臉書）

▲周杰倫實現9年前立下的目標，今年底將在台北大巨蛋舉辦巡演，將是他睽違7年，再度回到家鄉台北市開唱。（圖／周杰倫臉書）

亞洲天王周杰倫（周董）將於12月5日起在台北大巨蛋連唱4場「嘉年華」世界巡迴演唱會，昨（23）日門票開賣，89萬人搶15萬張票券，短短5分完售，僧多粥少的結果讓多數人扼腕又失望，不過有位買到4張票的粉絲，大方分享6項搶票密技，透露自己在拓元售票系統練習1個月，「成功購票率達到80%以上！」一名周杰倫粉絲昨天下午在Threads發文：「在拓元日夜不停練了一個月，終於買到舞台前面4張！按照脆友和我分析出來的方式，身旁朋友的成功購票率達到80%以上，希望等等3點（清票時間）的各位脆友，看到這篇也能搶票成功！」該粉絲不藏私，接著公開6點搶票小技巧，第一點，他強調3次「用電腦搶」，第二點，驗證碼要看清楚，心態不要慌張，慢慢地輸入正確字元，第三點，電腦一定要重新開機，接著只留下拓元售票系統的網頁頁面，第四點，選位子不要選太接近舞台的區域，因為搖滾區都被黃牛買下，第五點，遇到載入轉圈圈的圖示要耐心等待，不要心急而離開。最後一點，粉絲表示：「不要太多人同時用同一個網路搶票，會塞車！」貼文發布後，其他粉絲表示：「啊我用電腦搶還是沒中」、「我用手機20分鐘就買到了」、「手機6分鐘內完成付款！」也有人於門票完售後才看到文章，稱下次搶票會試試看。周杰倫台北大巨蛋巡演門票昨天中午開賣，杰威爾音樂透露，最高同時有89萬0583人上線，近15萬張門票約在5分鐘全數售罄，未來確定不會加場，而下午3點進行清票作業，近80萬人在線搶3000張剩餘票券，寫下過去拓元承辦的演唱會重新釋票以來，史上最高人數的紀錄。對於周杰倫首場台北大巨蛋演唱會的搶票盛況，拓元售票系統執行長邱光宗表示：「我們用了有史以來最多的1萬多台虛擬機器、最大的頻寬，未來可能只有周杰倫才能超越周杰倫。」