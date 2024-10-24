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潭美颱風外圍環流與東北季風產生共伴效應明顯，昨（23）日晚間開始北部、東北部有劇烈降雨，明（25）日新北市、台北市山區、宜蘭縣山區、台東縣山區最新雨量預報已達停班停課標準，是否停班停課仍依各縣市公告為準。對此，宜蘭縣政府表示，今天晚上10點前宣布是否放假。根據氣象署數據，今天下午2時到明天下午2時，雙北雨量24小時內可達400毫米，宜蘭山區更高達490毫米，台東縣山區則有250毫米，未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市略有不同），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準，目前總計4縣市達停班課標準。此外，中央氣象署預報員謝佩芸表示，今天關島附近海面有熱帶性低氣壓生成，預估會往西朝菲律賓東方海面靠近，有機會生成今年第21號颱風「康芮」，而潭美颱風進入南海後，到週末期間受導引氣流影響，接近越南之前，有回頭走的趨勢，不過往回是否能維持強度，或是減弱還需要進一步觀察。至於兩個颱風是否會有互動狀況，也是牽涉到熱帶性低氣壓來到菲律賓東方海面以後的速度跟強度，看兩個系統的距離是否有配合到的條件，才會相互影響，不過時間還久，需要進一步觀察。