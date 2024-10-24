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台北股市今（24）日終場下跌142.24點或0.61%，收在23192.52點，日K連2黑，並且失守短期均線5日、10日線，成交量為3657.33億元；其中三大法人合計賣超100.11億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資「連2賣」賣超66.85億元；投信「由賣轉買」，今日買超0.45億元；自營商（自行買賣）「連2賣」賣超33.71億元，合計三大法人賣超100.11億元。美國總統大選邁入最終階段，由於不確定性上升，拖累美股四大指數昨（23）日全數走低，不過台北股市今（24）日在台積電的領漲下，開盤上漲111.88點、來到23446.64點，隨後遇到賣壓襲擊，尾盤指數迅速走跌，終場下跌142.24點或0.61%，收在23192.52點，日K連2黑，並且失守短期均線5日、10日線，成交量為3657.33億元。中小型股迎來更大賣壓，櫃買指數盤中跳水翻黑，終場收在相對低點270.23點、下跌3.84點或1.4%，日K終結連3紅，同時失守短期均線以及領先大盤跌破月線。權值股跌多漲少，權王台積電早盤逆勢走高，今日以1070元開出、上漲10元，盤中最高來到1075元，不過午盤過後遇到賣壓，甚至一度翻黑來到1055元，所幸最後一盤爆出3855張買單，拉抬指數收在平盤價1060元；前幾日強漲的鴻海今日拉回休息，以215元開出、下跌1元，盤中最低來到210元，終場下跌4.5點或2.08%，收在211.5元，日K終結連2紅，並且失守5日線，拖累大盤指數就有18點；聯發科也同步開低走低，以平盤價1300元開出，雖然一度向上走高來到1305元，不過賣壓襲來拖累股價走低，終場收在最低價1270元、下跌30元或2.31%，失守短期均線5日、10日線，拖累大盤指數就有14點。今日個股成交量排行榜前五名：恩德、鴻準、鴻海、群創、三晃；個股成交量排行榜前五名：台積電、鴻海、廣達、聯鈞、鴻準。