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法國電力再生能源（EDFR）與國立成功大學工學院23日簽署產學合作備忘錄 （MOU），擴大及深化雙邊於離岸風電技術研究開發及產業研發人才培育之合作，期待加速推動台灣發展浮動式離岸風電。EDFR與成功大學水利及海洋工程學系2023年開啟第1階段研究，評估台灣海峽極端海氣象條件對於浮動式風機的影響。今年擴大攜手財團法人船舶暨海洋產業研發中心開啟第2階段研究，針對浮動式風機於台灣海峽之颱風極端生存分析、生命週期疲勞分析及意外斷纜評估等進行研究。EDFR表示，公司背後擁有全球頂尖的研發團隊。為推動浮動式離岸風電開發，該公司特別研發一款創新模擬分析工具DIEGO，可整合風機、浮台、與錨碇繫纜，同時對海風、波浪、海流的影響進行全耦合分析，可使特定地區選定合適浮台變得更為容易，也能在風場中精準計算各家浮台技術的性能表現。EDFR台灣市場總經理張明侖表示，EDFR十分重視專案開發各階段的技術評估與應用，除了由總公司研發團隊提供最先進分析工具，與在地學術研究機構合作更是關鍵，將作為苗栗縣外海的浮動式風場『蔚藍海苗栗離岸風電計畫』工程設計與規劃的重要依據。國立成功大學工學院院長詹錢登表示，此次簽約不僅能為成大工學院的師生提供寶貴的學習機會，亦能協助我國政府推動能源產業及永續發展。」法國在台協會學術合作暨文化處處長周書安（Josué Serres）表示，面對氣候變遷如此重大的挑戰，我們別無選擇，一定要互相合作；EDFR和成大宣布的合作計畫前景看好，雙方聯手使得產業界和學術界能夠密切合作，共同推動台灣再生能源的部署，尤其是在離岸風電的領域。