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天王周杰倫大巨蛋演唱會15萬張票秒殺，黃牛票甚至已喊價到1張30萬元，今（24）日在立法院財政委員會也引發立委關切，甚至詢問像周杰倫、五月天這些明星表現這麼好，政府要不要鼓勵他們，單一明星可不可以上市？對此，金管會主委彭金隆表示，國外有聽過這樣案例，台灣也有「金融資產證券化條例」，但單一明星能否變成金融資產，這還要再研究。羅明才今日一開始先質詢金管會主委彭金隆，有沒有買到周杰倫大巨蛋演唱會門票，彭金隆說「沒有」，也覺得即便要買應該也買不到。羅明才則質疑到底哪裡出問題，是不是因為財政部還要課娛樂稅，導致黃牛猖獗，大家買不到票，黃牛票喊價甚至到30萬元，真不知是真是假？彭金隆也覺得不可思議。不過，羅明才也提到，如果這些明星像周杰倫、五月天等表現都這麼好，政府要不要鼓勵他們，單一明星可不可以上市？對此，彭金隆說，當然，以前也有人提過，很多歌星每年發1張片，就能可賺幾千萬，有沒有辦法把未來現金流折現變成證券化，國外有聽過這樣案例。彭金隆說，台灣有些法律像「金融資產證券化條例」，只是單一明星可不可以變成金融資產，這還要再研究。羅明才則希望彭金隆可以努力一下，說不定把周杰倫證券化後，鼓勵更多年輕人，讓各行各業有不同發展，對此，彭金隆也回應，金管會也期待多元化市場發展。