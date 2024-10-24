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▲程予希今天的透明洋裝實在是太令人害羞。（圖／星星相藝）

▲程予希畫展開幕茶會邀請李沐（右）擔任嘉賓。（圖／星星相藝）

▲程予希和李沐（右）拍戲認識，發現彼此都對藝術都很有興趣，一拍即合。（圖／星星相藝）

36歲女星程予希時隔兩年舉行第二次個人藝術展「Mirror Mirror」，今（24）日邀請李沐擔任開幕茶會嘉賓，她和李沐剛合作完新戲，程予希感受到對方對藝術的興趣，兩人還曾一起約看畫展，因戲劇和繪畫交織出友誼，程予希也坦言畫畫就是呈現最真實的她，笑說這種赤裸的感覺，就像她今天穿的衣服一樣。問到這次展覽上主要展出的作品「心之所向」，就展放在入口處，深色背景顏料透出各色光芒，有個披著毛皮的露屁屁小毛怪，走向一處灑落著光點的「小小星球」，程予希透露創作歷程，「這是兩幅畫拼在一起的，我當初是先把草稿畫下來，這幅畫我自己很滿意，靈感來了很快，大概兩週完成。」而一幅命名為「漂浮」的畫作，一個小女孩漂浮在毛怪的手上，程予希透露，「這幅我畫最久，耗時約一個月，因為畫毛很費時，光手大概就畫了兩週，這幅畫也開啟我畫毛的起點。」身兼演員跟畫家，哪一個比較有挑戰？程予希不假思索回應，「」打趣說這種被看透的感覺，「程予希不畏跨界的勇氣，最近更受邀參加台北時裝週，獻出首次走秀模特兒處女秀，她坦言這個經驗太特別，「除了每個模特兒都超級高，這個伸展台離觀眾很近，結果好友黃偉晉又一直鬧，在台下大叫我的名字，害我忍不住笑場！」程予希透露第一次舉行畫展時作品完售，這件事對她來說是鼓勵也是壓力，她誠實說：「」她投入創作時可以不吃不喝，直呼當下已忘記了需求，每次畫都6小時起跳。談到展覽中系列自己也相當喜歡的一幅畫作「怪獸與女孩」，程予希透露其實是在說自己和寵物博美狗「Q醬」的關係，「程予希也發現自己其實缺乏安全感、想被守護，「像是我照顧著牠，但其實是牠守護著我，從牠的身上感受到很多的愛，讓我的心靈溫暖且平靜。」她也在與狗狗的相處過程中感受到情緒價值。程予希個人藝術展「Mirror Mirror」將於10/25-11/8在「勇敢的空間」舉辦，可免費參觀，每日展覽開放時間為早上11點至晚上7點，另外將推出相關周邊。