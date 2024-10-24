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明年度中央政府總預算案遭藍白聯手杯葛、數度卡關，民進黨發言人戴瑋姍今（24）日偕同新北議員召開記者會，痛批洪孟楷、廖先翔等新北立委，一面向中央討經費，一面在立院卡預算，大玩兩面手法，欺騙社會大眾。民進黨今由戴瑋姍、新北市議員張維倩、張錦豪、鄭宇恩召開「只顧政爭不顧民生，藍白惡卡總預算 - 新北篇」記者會。戴瑋姍表示，明年度總預算六度遭到在野黨阻擋，至今已延宕超過一個月，新北市許多建設經費無法到位，引起新北市民強烈反彈，事實上，行政院不斷釋出善意，希望能夠儘速通過總預算，而民進黨執政以來，對中央挹注更是年年上升，其中新北市政府明年獲中央補助更來到史上新高的1013億元，相較於馬英九執政時期2015年的571億是明顯大幅成長，中央絕對沒有虧待新北市政府，而是盡力幫助新北建設。戴瑋姍說，遺憾看到羅明才、林德福、洪孟楷、廖先翔、葉元之、張智倫以及朱立倫子弟兵吳宗憲等藍委，一面討經費、討補助，收割中央政績，頻稱自己成功爭取預算，卻又一而再，再而三的在立法院阻擋預算，不顧新北市民生活，已經嚴重影響新北市明年河川整治、捷運工程等民生建設，即便未來新北市以墊付款處理，衍伸利息仍是由全體新北市民買單。戴瑋姍提到，明年度總預算審議持續卡關，至今仍看不到盡頭，新北藍委卻大玩兩面手法，非常惡劣，令人不齒，呼籲國民黨別再鬧了，好好解決新北民生。張維倩指出，新北市長侯友宜上周四特別出席行政院會，針對颱風所造成新北部分行政區嚴重災情，向中央爭取中央挹注新北治水預算，包括水環境、下水道、水安全等重要工程，但侯友宜難道忘記明年度的中央政府總預算已被國民黨立委阻擋六次，至今無法付委審議，中央再怎麼想要幫助新北治水都顯得無力。張維倩接續說，新北市議會將展開對新北市政府114年度的預算審查，國民黨持續阻擋總預算，新北市民首當其衝的遭殃，統整整個新北市各局處歲入部分，共有高達603億來自於中央補助的預算，其中與市民最迫切相關的教育局、衛生局、社會局中，中央補助預算更超過300億元，市長侯友宜難道不該為了新北市民福祉，勸說一下新北市國民黨立委？鄭宇恩表示，洪孟楷日前和總統賴清德視察金山的災情，當時還矯情的說他會支持治水的預算，也稱不會擋治水經費，但洪孟楷大玩兩面的手法，在人民面前說支持治水的預算，卻在立法院大搞杯葛手段，這就是標準的虛偽政客，「人前手牽手，背後下毒手」。張錦豪說，汐止人真的很需要軌道建設，今年捷運汐東線終於成功發包，中央也挹注57.96億元，除了汐東線基隆捷運補助更是補助519.98億元，這些廖先翔都表態支持，卻在立法院扮起阻礙建設發展的罪魁禍首，呼籲在地立委廖先翔別再擋總預算案，讓災區有資源重建，讓汐止期盼20年的捷運別再延宕。