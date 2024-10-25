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▲今年遊行的主題即是期望臺灣社會從「看見多元」邁向「共融社會」，圖為遊行路線圖。（圖／臺灣彩虹公民行動協會提供）

第22屆臺灣同志遊行即將在明（26）日登場，本屆主題為「邁向共融，交織共生 Embrace Inclusion」，彩虹市集攤位有逾百攤的商家參與，參與的遊行花車多達35輛，還有超過20家「友善飯店」熱烈響應臺灣同志遊行，規模創下歷年之最，《NOWnews今日新聞》帶您一次搶先看亮點。本屆臺灣同志遊行的主題為「邁向共融，交織共生 Embrace Inclusion」，除了承接去年「看見多元」、攜手前行的願景，今年更鼓勵大家邁出「共融」的下一步：從看見彼此交織著各式各樣的身分出發，一步步理解這些身分帶來的挑戰並正面回應這些需求，完成「共生」的理想。臺彩協會理事長小鯨說明，今年遊行的主題即是期望臺灣社會從「看見多元」邁向「共融社會」，呼籲大家以實際行動來理解彼此的想法及需求，讓「不同社群或個人的意見皆能被重視並實際放進決策。」小鯨也再三強調共融應是「尊重並保有每個人的差異，讓所有人都可以無所畏懼，成為自己；而非變成消弭多樣性、價值單一化的熔爐。」今年臺灣同志遊行亮點更勝往年，彩虹市集攤位有逾百攤的商家參與，公益合作攤位更超過30攤，並吸引來自香港的大同 Gay Harmony、韓國的首爾酷兒文化節與日本九州的 Colorful Change Lab 等遊行團隊參與，展現臺灣同志遊行與東亞的 NGO 夥伴攜手同行。海內外 NGO、商業贊助夥伴更是熱情響應，參與的遊行花車多達35輛，一同在遊行路上閃耀多元共融，熱力應援性別平權。今年也有超過20家「友善飯店」熱烈響應臺灣同志遊行，創下最多飯店加入「友善」行列的紀錄，提供關注性別議題的民眾更多元、更友善的選擇。另外，臺彩協會為了增加與社會大眾互動機會，遊行當天特別舉辦「2024 彩虹公民出任務」闖關活動，並搭配「2024 彩虹公民行動集章任務」，鼓勵遊行參與者認識議題，還可以帶好禮回家。今年遊行官方周邊更首次推出黑白兩款T恤，以及多達4款的遊行當屆限定徽章，將在遊行當天於現場首次販售，讓彩虹公民有更多元多樣的當屆遊行紀念小物可選擇。