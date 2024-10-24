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美國總統大選倒數不到兩週的時間，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）與民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）選情膠著，讓雙方支持者更形焦慮。《洛杉磯時報》的社論主編加薩（Mariel Garza）欲以報社編輯委員會的名義表態支持賀錦麗，但被報社老闆阻止，於是憤而辭職抗議。綜合外媒報導，按照過去慣例，《洛杉磯時報》都會在選前表態支持某一位總統候選人，雖然曾因水門事件爆發後仍支持尼克森（Richard Nixon）而飽受批評，讓《洛杉磯時報》一度中止選前表態的傳統，但自2008年大選時《洛杉磯時報》再次宣布支持歐巴馬後，《洛杉磯時報》就恢復表態慣例並一直延續至今。然而，《洛杉磯時報》的老闆華裔企業家億萬富豪黃馨祥（Patrick Soon-Shiong）今年卻阻止報社發表支持賀錦麗的社論，讓加薩憤而辭職抗議。加薩表示，「辭職是因為我想明確表示，我不同意我們保持沉默」，加薩強調，「保持沉默讓我們看起來膽怯和虛偽，我們怎麼能花八年的時間抱怨川普和他的領導對國家構成危險，然後卻不支持完全正派的民主黨候選人？」黃馨祥於2018年以5億美元收購了《洛杉磯時報》，之前便曾有關於他干預編輯室的抱怨傳出，這次阻止表態支持賀錦麗則是另一個例子。