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▲GENBLUE幻藍小熊為了這次音樂節做足準備，不過一站上舞台卻難擋「風神」的襲擊，每位女孩都因為風速過大而頭髮亂飛「狂吃頭髮」。（圖／天空娛樂提供）

▲GENBLUE幻藍小熊將於明年1/18於台大體育館舉辦的演唱會，女孩們還寵粉「劇透」在FAN CONERT上將全球首唱未曝光的韓文新歌當成彩蛋獻給粉絲。（圖／genblue.officia IG）

台灣女團GENBLUE幻藍小熊由Ayeon、XXIN、媛媛、毓、采甄、Nico組成，今年以來進軍韓國，繼空降韓國電視台六大打歌舞台展現高能唱跳實力後，人氣勢如破竹銳不可擋的她們赴韓發展再添功績一樁！日前6人還首登韓國萬人大型戶外音樂節「2024 Dream Concert」開唱，雖然演出過程中風還大到讓女孩們一度「狂吃頭髮」，但幻藍小熊也再創台灣女團新紀元，為自己寫下華麗里程碑，更為明年1/18於台大體育館舉辦的演唱會提前暖身！為了參加這個夢想萬人舞台，上周才從台灣結束宣傳行程的GENBLUE幻藍小熊立刻投入密集彩排，儘管對於舞蹈駕輕就熟，但為了第一次站上戶外大舞台表演，首要課題就是把同時面對鏡頭及人群的肢體及表情管理做到最完美，也因此花了一天一夜練習的她們不斷地透過練舞、走位及反覆研究過去上打歌舞台的畫面來做功課，還提前到演出現場考察勘景，就是希望能做到層層到位。不過即使萬事俱備，她們一站上舞台卻難擋「風神」的襲擊，每位女孩都因為風速過大而頭髮亂飛「狂吃頭髮」，也讓她們分心撥頭髮之餘還得兼顧表情到位，所幸後來順利完成表演，而每個團員在歷經首次戶外處女秀後都學到寶貴的一課，成員采甄也幽默表示：「大家歷經這次經驗，之後又多了一項功課，就是多多去練習控制頭髮甩動的力道。」儘管上戶外舞台表演時因為風過大而有小小的突發狀況，但GENBLUE幻藍小熊的亮眼表現仍讓全場歡聲雷動，忙碌的女孩們結束萬人音樂節後，更如火如荼進入籌備第二首韓文新單曲的前置準備工作，一刻不得閒的她們還積極投入明年1/18的FAN CONCERT的彩排，從舞蹈、練唱、肢體、運動等訓練課程表又重新啟動。在粉絲熱情地敲碗下，女孩們還寵粉「劇透」在FAN CONERT上將全球首唱未曝光的韓文新歌當成彩蛋獻給大家，會表現十八般武藝回饋粉絲，熱情喊話小熊餅乾（粉絲名稱）們拭目以待！