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北韓在本月中旬炸毀了與韓國連接京義線和東海線鐵公路部分路段，引起國際關注，並使得朝鮮半島局勢升溫。24日傳出，北韓當局已經開始在東海線公路上設置防護牆。根據韓聯社報導，北韓於本月15日炸毀東海線和京義線之後，便持續進行清除殘骸及整地作業，最近還被監視設備發現正在東海線附近進行結構物的設置工程。據推測，該工程先是設置結構物的骨幹，最後再灌入混凝土，作為要塞化工程中的防護牆。分析指出，此舉被認為是北韓自4月以來沿著非軍事區（DMZ）北側進行的屏障建造工程的延伸，據信是除了防止敵方戰車移動，也為阻止軍人、居民從北韓逃脫。軍方消息人士表示，目前在西部的京義線尚未確認到有設置結構物的情況，但預計不久後，北韓可能會再展開類似工作。據悉，在炸毀京義線、東海線前，北韓軍總參謀部於本月9日宣布，將推動「要塞化工程」，徹底阻斷與韓國相連的道路和鐵路，並推動能形成堅固防禦網的要塞化工程。