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印尼新上任總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）的愛貓巴比（Bobby Kertanegara）在社群平台上擁有超高人氣，超過67萬名粉絲追蹤。牠近期跟著主人搬進總統官邸，一舉一動備受外界關注。由於巴比人氣夯，印尼的政商名流都爭相與牠合影。例如大印尼行動黨（Gerindra）議員木蘭（Mulan Jameela）和商界大亨巴克利（AnindyaBakrie），都在社群媒體發布與巴比的合照。軍人出身的普拉伯沃20日就任印尼總統，隨後帶著巴比搬入總統府「獨立宮」（IstanaMerdeka）。21日普拉伯沃在影片中撫摸推車裡的巴比，並對牠說：「想看看你的新房間嗎？」該影片至今吸引逾746萬人次觀看及逾34萬個讚。作為印尼「第一貓」，巴比的生活起居和舉動都備受矚目。《CNBC印尼頻道（CNBC Indonesia）》21日報導，巴比所坐的推車售價為620萬印尼盾（約新台幣1萬2728元）。除了巴比之外，普拉伯沃還有養另外3隻貓，分別叫米卡（Mika）、米基（Miki）和米哥（Miko）。巴比知名度竄升是因為普拉伯沃2019年在大印尼行動黨的會議上餵牠吃東西，引發網友討論。