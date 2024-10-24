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▲阿Ken、安心亞、張立東（由左至右）出席《同學來了》四周年記者會，阿Ken說納豆現況恢復良好。（圖／記者吳翊緁攝）

▲納豆（右）、阿Ken（左）擔任《第59屆金鐘獎》頒獎人，場上玩猜拳打巴掌。（圖／金鐘獎 Golden Bell Awards YouTube）

藝人納豆與阿Ken日前在金鐘獎頒獎典禮上合體登場，阿Ken幽默調侃納豆生病反應變慢一事，納豆先是故意模仿遲緩動作後、又迅速打了阿Ken一巴掌，讓廣大網友笑翻直呼：「救了金鐘獎！」今（24）日阿Ken出席《同學來了》四周年記者會，澄清金鐘獎上主要是為了節目效果，談及好友納豆的近況。他表示納豆目前狀態已恢復到100分，然而納豆同為主持人卻獨自缺席記者會，被問到是否無法常態主持？阿Ken解釋納豆都有參與固定主持，生活、工作上也是一切正常。阿Ken表示納豆多少會有一些反應退步的狀況，但他認為納豆已經恢復到100分了，不過納豆以前是200分水準。至於典禮上的橋段都是節目效果，阿Ken透露納豆目前穩定成長、越來越好，現在要他跑步也沒問題，笑說要幫他舉辦運動會。阿Ken也說自己都會叮嚀納豆吃東西要多注意、也不要喝酒。納豆在2022年1月因腦出血中風，經歷手術和長時間休養後，今年初逐步回歸螢光幕，然而因為病後體力和反應不如從前，納豆的工作量相對減少。升格為製作人的阿Ken表示，無論是拍戲還是節目，他總會提供機會給納豆參與，並坦言：「戲一直都有找他，也有找心亞，只是他們都在忙，但有機會我一定會找他們合作。」在今年的金鐘獎節目類頒獎典禮上，納豆與阿Ken搭檔頒獎，阿Ken當場提到納豆的生病一事，開玩笑問他反應是否真的變慢，納豆故意模仿遲緩動作後、又迅速反打了阿Ken一巴掌，幽默互動逗樂全場觀眾，為今年的典禮增添不少歡笑。