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美國聯準會（Fed）宣布降息後，9月債券價格不漲反跌，讓不少投資人大感意外。但儘管跌勢不斷，債券買氣依然活絡，投資專家指出，美國相關經濟數據表現如預期，長短年期公債倒掛已結束，美國10年期公債殖利率持續維持4%以上，建議投資人布局長天期投資等級債，穩健息收又能在降息循環中，期待債券價格上漲可能性。根據CMoney統計，截至10/21為止，在台掛牌債券ETF總市值相對9月增長334億元，成長幅度1%以上，成交量約72萬張，較9月底增長16%，顯示市場提前反映降息利多，即使債券價格跌，買氣依舊活絡。大華投等美債15Y+（00959B）經理人郭修誠指出，美國相關經濟數據表現如預期，長短年期公債倒掛已結束，美國10年期公債殖利率持續維持4%以上，在這樣的環境下，建議投資人應布局長天期投資等級債，除了現在可領取穩健息收，還能期待降息循環中，債券價格上漲的可能性。郭修誠表示，根據歷史經驗，市場利率與債券價格呈現反向關係，意味著降息循環下，債券存續期間愈長，賺得資本利得空間與機會愈大。此外，若發行人不違約，不論市場利率漲跌，多數債券都有配發債息，票面利率愈高，利息收入愈高。郭修誠指出，根據利率點陣圖，年底前還有2碼降息空間，債券殖利率有望回落，還未入手或想加碼債券的投資人，趁這波債市盤整之際，納入長天期的投等美債券配置，建議選擇高票息、高品質、低入手價等「二高一低」的債券商品，以獲得相對有吸引力的債息收入與資本利得。郭修誠以00959B為例表示，00959B為市場少見月底除息設計商品，對於追求雙週配的投資人來說，值得作為長期資產配置選擇。00959B在10月公告首次配息金額，每單位配發0.055元，以10/23收盤價9.86元計算，年化配息率6.51％。本次除息日為10/31，若要參與配息，須在10/30前持有，預計收益配發日為11/22。