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▲▼周杰倫的粉絲搶到Lisa的高雄見面會門票，但他沒有要看，想要「以物易物」換一張周董大巨蛋演唱會票券，可惜沒有人要讓，底下（下圖）只出現「排售」的Lisa粉絲。（圖／翻攝演唱會 【讓票‧換票‧求票】 演唱會 門票 入場券FB）

▲Lisa高雄見面會第一波門票已在今天下午3點開賣，不到10秒完售。（圖／光尚娛樂）

周杰倫（周董）的15萬張大巨蛋門票昨（23）日售罄，沒買到票的歌迷，今（24）日參戰BLACKPINK成員Lisa的高雄見面會搶票大戰，成功買到紅220區的7800元一張，並把門票PO上二手售票平台，希望「換周杰倫12／7任何價位一張」，因為周杰倫的演唱會門票最貴為6880元，歌迷寧願賠本降價「以物易物」，可見天王的魅力真是無法擋！Lisa將於11月17日在高雄巨蛋舉辦見面會，門票採「2階段購票」，分別為今天24日下午3點至5點開放「國泰世華CUBE卡友」優先購買，以及明天25日（五）下午3點的一般售票，這次售票「沒有實名制」、「不會有考題」，粉絲可減少許多填資料的步驟。今天下午3點一到，《NOWnews今日新聞》準時進到系統搶票，沒想到點完票價進到下一個頁面，直接顯示「目前沒有任何可以購買的票券」，重新整理也回不到購買頁面，「國泰世華CUBE卡友」搶先購確定完售。許多有買到Lisa門票的歌迷，立即上二手賣票平台「高價轉賣」，也有出現「以物易物」的現象，一名周董的歌迷秀出Lisa見面會購買成功的頁面表示：「#換票，紅區220$7800x1，想換周杰倫12／7任何價位一張，如換不到，售出。」但沒有一位周杰倫的粉絲出來讓票，底下只出現一排「排售」等著撿票的Lisa歌迷。今日沒搶到門票的粉絲也別灰心，Lisa的高雄見面會票券還有最後一波搶購機會，大家記得設好鬧鐘，明天25日（五）下午3點在「KKTIX」全面啟售。演出時間：2024年11月17日（日）17：00演出地點：高雄巨蛋演出票價：8800元、7800元、6800元、4800元、3900元（非輪椅席）、3800元、1900元（輪椅席）售票日期：2024年10月24日（四）15：00～17：002024年10月25日（五）15：00售票系統：KKTIX