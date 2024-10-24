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受颱風潭美影響，宜蘭宣布24日是否停班停課，由各機關學校自行決定，引發民眾不滿，紛紛湧入宜蘭縣長林姿妙臉書痛罵她甩鍋。對此，新北市長侯友宜今（24）日接受質詢時表示，無論新北市是否放假，「我的想法比較清楚，新北市一定是我做決定」。民進黨新北市議員張維倩今日在市議會總質詢時提問，「市長，你怕被罵嗎」，侯友宜回應道「我小時候常常被媽媽罵，如果我做的不好，挨罵是應該的。」張維倩接續針對宜蘭縣交由各機關首長自行決定停班課的作法，詢問侯友宜新北市否跟進？侯友宜表示，新北市府會根據全面氣象分析做出決定，一切以科學依據為標準。侯友宜指出，新北市幅員太遼闊，東北角、北海岸等地區的風雨狀況有時會先達標，不過新北市市區也是共同生活圈，他會採取嚴謹態度，以安全為最大考量。侯友宜強調，他尊重各縣市想法，不會有甩鍋問題，比較嚴重區域達停班課標準，還是可以停，「我的想法比較清楚，新北市一定是我做決定」。針對張維倩追問是否會下放到單位自行決定一事，侯友宜再次強調，「任何事都是首長決定」，連同任何需要進行災後復原等工作的嚴重區域，他都會跟區長與市府應變中心團隊開完會做決定。