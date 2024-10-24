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天王周杰倫12月5日至8日將一連4天，將在台北大巨蛋開唱，昨（23）日售票5分鐘內15萬張票銷售一空，門票供不應求，也讓不少黃牛也逮到機會在臉書販賣門票，其中更有票價炒作到一張30萬。台北市政府刑警大隊組成專案小組展開追查，鎖定犯號稱「全台最大販售黃牛票業者」，赫然發現組織成員竟是一對夫妻檔，平時長期在5星級酒店，躲避警方查緝。周杰倫睽違7年在台灣開唱，消息一出受到歌迷廣大關注，昨天一開賣就瘋搶，15萬張票在3分鐘內完售，經紀公司宣布不加場。豈料，售票剛結束，網路上就出現黃牛漫天叫價，台北市刑大立即組成專案小組，與刑事警察局偵九大隊共組黃牛查緝任務編組，報請台北地方檢察署打擊民生犯罪專組檢察官劉倍指揮偵辦。根據警方調查，該黃牛集團不僅號稱是「全台最大販售黃牛票業者」，擁有5萬粉絲的LINE社群帳號，由43歲的劉姓男子以及33歲的張姓女子夫妻檔經營，主要透過駭客上網搶票，並在各大網站平台發文，以演唱會門票2、3倍的價格出售獲利，周杰倫演唱會還打出「保證預售」，以先收取現金等取票後再提供給民眾，單憑本次繳費預售的人就有64人，金額高達200萬。據了解，夫妻檔從事黃牛賣票近10年的時間，各大熱門演唱會中都可見兩人的販售資訊。警詢後依涉嫌違反文化創意產業發展法、刑法偽造文書、詐欺等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。