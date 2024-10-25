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▲紐約洋基與洛杉磯道奇在睽違43年之久後，將再度在世界大賽上碰頭，而洋基主帥Aaron Boone稍早受訪時表示，2隊碰頭就像是「湖人打塞爾提克」。（圖／取自運動畫刊X）

▲Aaron Judge猛誇對手大谷翔平、直言對方的速度還沒有得到足夠的尊重，同時也想起當年對方還在洛杉磯天使隊時，大谷在自己頭上直接轟出一發全壘打，讓他只能望球興嘆。（圖／美聯社／達志影像）

▲美國職棒大聯盟2024年世界大賽對戰組合出爐，洛杉磯道奇隊球星大谷翔平將和紐約洋基重砲「法官」Aaron Judge進行對決，這是MLB史上第一次單季敲出50轟以上的兩位打者在世界大賽交手。（圖／美聯社／達志影像）

▲MLB洛杉磯道奇明星一壘手Freddie Freeman在23日出席線上記者會時，表示自己已經獲得足夠的休息，對於世界大賽自己有「百分之百」的信心能夠上場（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯道奇隊以4勝2敗擊敗紐約大都會，奪得國聯冠軍，時隔4年重返世界大賽，將與美聯冠軍紐約洋基隊進行43年來的首次對決。這兩支歷史悠久的豪門球隊再次交手，引發各界高度關注。（圖／取自JOMBOY）

世界大賽必看5焦點！2024 MLB美國職棒大聯盟世界大賽，首戰即將在本周六早上8點開打，由洛杉磯道奇隊對決紐約洋基，兩隊不僅是美國東西岸的豪門球隊，更都是擁有悠久歷史的名門勁旅。若要論全美或甚至全球知名度最高的球隊，自1901年成立，擁有超過百年歷史的洋基隊勢必名列其中，而道奇也是在1890年便成立，放眼全球都有眾多粉絲，尤其是日籍球星大谷翔平加盟後，亞洲區的球迷數量更是水漲船高。參考過往聯盟歷史，道奇、洋基曾在世界大賽碰頭過11次，是史上交手次數最多的組合。值得一提的是，洋基和道奇分別是擁有最多做世界冠軍的球隊，洋基手握41座冠軍，是歷史上最多，道奇以22座緊追在後，排在第3位的則是舊金山巨人。關於這一焦點，相信有在關注大聯盟賽事的讀者們一定能夠理解。洋基代表人物，隊長「法官」Aaron Judge本季許多數據都領先全聯盟，包含58轟、144分打點、上壘率4成58、長打率7成01，以及綜合數據方面218的wRC+（標準化加權得分創造值）以及11.2的fWAR（勝利貢獻值）。而大谷翔平則是在例行賽寫下史無前人的「50轟、50盜」里程碑，最終留下54轟、59盜的歷史級賽季，進入季後賽後，在得點圈有人的32個打席，就敲出18支安打，成為道奇晉級世界大賽的功臣之一。道奇日籍球星大谷翔平，旅美生涯的前6年，在例行賽展現「二刀流」身手，但所屬的洛杉磯天使，卻仍然無法闖入季後賽，成為最終選擇轉戰道奇的原因之一。本季終於如願以償，道奇隊的打線中，包含大谷翔平、Mookie Betts、Freddie Freeman，都曾在生涯中拿下年度MVP，因而在大谷翔平轉戰道奇時，被稱為「MVP打線」；而在洋基部分，重砲Aaron Judge以及「怪力男」Giancarlo Stanton也都拿過年度MVP。不只場內精彩，如此夢幻般的對戰組合，勢必將引起雙方球迷的瘋狂。另外，開打後球迷的瘋狂反應，相信也會成為不少網路話題。