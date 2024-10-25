世界大賽必看5焦點！2024 MLB美國職棒大聯盟世界大賽，首戰即將在本周六早上8點開打，由洛杉磯道奇隊對決紐約洋基，兩隊不僅是美國東西岸的豪門球隊，更都是擁有悠久歷史的名門勁旅。道奇陣中的日籍球星大谷翔平以及洋基的「法官」Aaron Judge，堪稱現今MLB的兩大看板人物，以下《NOWnews今日新聞》就為各位讀者整理本次世界大賽必看的5大焦點：
📌道奇碰頭洋基 夢幻名門對決
若要論全美或甚至全球知名度最高的球隊，自1901年成立，擁有超過百年歷史的洋基隊勢必名列其中，而道奇也是在1890年便成立，放眼全球都有眾多粉絲，尤其是日籍球星大谷翔平加盟後，亞洲區的球迷數量更是水漲船高。
參考過往聯盟歷史，道奇、洋基曾在世界大賽碰頭過11次，是史上交手次數最多的組合。兩隊在系列賽共交手過11次，總共打了66場比賽，洋基以37勝29敗，拿下8次冠軍，握有對戰優勢，本季將迎來雙方的第12次對決。
值得一提的是，洋基和道奇分別是擁有最多做世界冠軍的球隊，洋基手握41座冠軍，是歷史上最多，道奇以22座緊追在後，排在第3位的則是舊金山巨人。
📌大谷碰頭法官 爭奪地表最強球員
關於這一焦點，相信有在關注大聯盟賽事的讀者們一定能夠理解。洋基代表人物，隊長「法官」Aaron Judge本季許多數據都領先全聯盟，包含58轟、144分打點、上壘率4成58、長打率7成01，以及綜合數據方面218的wRC+（標準化加權得分創造值）以及11.2的fWAR（勝利貢獻值）。
而大谷翔平則是在例行賽寫下史無前人的「50轟、50盜」里程碑，最終留下54轟、59盜的歷史級賽季，進入季後賽後，在得點圈有人的32個打席，就敲出18支安打，成為道奇晉級世界大賽的功臣之一。此外，這也是MLB史上第一次單季敲出50轟以上的兩位打者在世界大賽交手。
📌大谷首闖季後賽 奪冠最後一哩路
道奇日籍球星大谷翔平，旅美生涯的前6年，在例行賽展現「二刀流」身手，但所屬的洛杉磯天使，卻仍然無法闖入季後賽，成為最終選擇轉戰道奇的原因之一。
本季終於如願以償，幫助道奇拿下國聯西區冠軍，闖入生涯首次季後賽，並且一路擊敗聖地牙哥教士、紐約大都會，一路晉級到世界大賽，如今這個系列賽，將會是大谷翔平爭奪總冠軍的最後一哩路。
📌年度MVP大集合 高手頂尖對決
道奇隊的打線中，包含大谷翔平、Mookie Betts、Freddie Freeman，都曾在生涯中拿下年度MVP，因而在大谷翔平轉戰道奇時，被稱為「MVP打線」；而在洋基部分，重砲Aaron Judge以及「怪力男」Giancarlo Stanton也都拿過年度MVP。
根據參考資料統計，大聯盟史上最多MVP出賽的世界大賽，是在197年，當時也僅有4位選手曾拿過年度MVP。因此，本屆賽事確定將改寫紀錄，而這5人在系列賽的表現如何，也值得雙方球迷期待。
📌近年熱度最高冠軍戰 門票飆天價
不只場內精彩，如此夢幻般的對戰組合，勢必將引起雙方球迷的瘋狂。根據美國媒體報導統計，1978 年世界大賽的第6 場比賽中，洋基隊擊敗了道奇隊，轉播的NBC電視台平均有4427萬9000名觀眾在線觀看；1981年世界大賽第6場比賽，道奇隊擊敗洋基隊 ，ABC的平均觀眾人數為4137萬。
另外，根據世界大賽的官方售票系統的資訊顯示，逾46000張G1門票在開賣後不久就售罄，且視野最差的上層看台都要價1000美元（約3.2萬台幣），照樣秒殺，甚至傳出站票都賣破1500美金（約合4.8萬元新台幣)，開打後球迷的瘋狂反應，相信也會成為不少網路話題。
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若要論全美或甚至全球知名度最高的球隊，自1901年成立，擁有超過百年歷史的洋基隊勢必名列其中，而道奇也是在1890年便成立，放眼全球都有眾多粉絲，尤其是日籍球星大谷翔平加盟後，亞洲區的球迷數量更是水漲船高。
參考過往聯盟歷史，道奇、洋基曾在世界大賽碰頭過11次，是史上交手次數最多的組合。兩隊在系列賽共交手過11次，總共打了66場比賽，洋基以37勝29敗，拿下8次冠軍，握有對戰優勢，本季將迎來雙方的第12次對決。
值得一提的是，洋基和道奇分別是擁有最多做世界冠軍的球隊，洋基手握41座冠軍，是歷史上最多，道奇以22座緊追在後，排在第3位的則是舊金山巨人。
📌大谷碰頭法官 爭奪地表最強球員
關於這一焦點，相信有在關注大聯盟賽事的讀者們一定能夠理解。洋基代表人物，隊長「法官」Aaron Judge本季許多數據都領先全聯盟，包含58轟、144分打點、上壘率4成58、長打率7成01，以及綜合數據方面218的wRC+（標準化加權得分創造值）以及11.2的fWAR（勝利貢獻值）。
而大谷翔平則是在例行賽寫下史無前人的「50轟、50盜」里程碑，最終留下54轟、59盜的歷史級賽季，進入季後賽後，在得點圈有人的32個打席，就敲出18支安打，成為道奇晉級世界大賽的功臣之一。此外，這也是MLB史上第一次單季敲出50轟以上的兩位打者在世界大賽交手。
📌大谷首闖季後賽 奪冠最後一哩路
道奇日籍球星大谷翔平，旅美生涯的前6年，在例行賽展現「二刀流」身手，但所屬的洛杉磯天使，卻仍然無法闖入季後賽，成為最終選擇轉戰道奇的原因之一。
本季終於如願以償，幫助道奇拿下國聯西區冠軍，闖入生涯首次季後賽，並且一路擊敗聖地牙哥教士、紐約大都會，一路晉級到世界大賽，如今這個系列賽，將會是大谷翔平爭奪總冠軍的最後一哩路。
📌年度MVP大集合 高手頂尖對決
道奇隊的打線中，包含大谷翔平、Mookie Betts、Freddie Freeman，都曾在生涯中拿下年度MVP，因而在大谷翔平轉戰道奇時，被稱為「MVP打線」；而在洋基部分，重砲Aaron Judge以及「怪力男」Giancarlo Stanton也都拿過年度MVP。
根據參考資料統計，大聯盟史上最多MVP出賽的世界大賽，是在197年，當時也僅有4位選手曾拿過年度MVP。因此，本屆賽事確定將改寫紀錄，而這5人在系列賽的表現如何，也值得雙方球迷期待。
📌近年熱度最高冠軍戰 門票飆天價
不只場內精彩，如此夢幻般的對戰組合，勢必將引起雙方球迷的瘋狂。根據美國媒體報導統計，1978 年世界大賽的第6 場比賽中，洋基隊擊敗了道奇隊，轉播的NBC電視台平均有4427萬9000名觀眾在線觀看；1981年世界大賽第6場比賽，道奇隊擊敗洋基隊 ，ABC的平均觀眾人數為4137萬。
另外，根據世界大賽的官方售票系統的資訊顯示，逾46000張G1門票在開賣後不久就售罄，且視野最差的上層看台都要價1000美元（約3.2萬台幣），照樣秒殺，甚至傳出站票都賣破1500美金（約合4.8萬元新台幣)，開打後球迷的瘋狂反應，相信也會成為不少網路話題。