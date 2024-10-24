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▲林郁婷的戰靴配色紅、白、藍，象徵著中華隊的榮耀。（圖／TVBS提供）

▲林郁婷分享自己在巴黎奧運上因為戰靴差點無法上場的小插曲。（圖／TVBS提供）

2024巴黎奧運女子拳擊57公斤級金牌得主林郁婷，才剛受邀擔任第59屆金鐘獎頒獎嘉賓，近日又登上綜藝節目《鞋來開箱》最新一集，節目中她分享了在奧運賽場上穿著奪下金牌的專屬拳擊戰靴，還揭露了這雙訂製款戰靴背後的故事，紅、白、藍配色正象徵了中華隊，然而卻因為戰靴印有奧運會旗，差點讓她無法上場比賽，所幸她臨機應變將會旗遮住，才順利上場並奪下金牌。林郁婷特地帶著她在巴黎奧運穿著的拳擊鞋上節目，鞋子上紅、白、藍配色象徵著中華隊的榮耀。她透露這雙鞋是亞運賽後在日本特別訂製的，為了保護腳踝並避免因踩踏受傷。由於製作繁瑣，耗時半年才完成，鞋子趕在奧運前順利到手，讓她得以穿著這雙專屬戰靴在奧運賽場上發揮實力。她回憶自己第一次訂製拳擊鞋，是在2020年奧運資格賽，當時她在國外訓練時看到其他選手穿著類似的鞋款，覺得很好看，於是心生嚮往也想要一雙自己專屬的鞋子，於是她透過教練協助，向日本的教練幫忙牽線訂製，鞋子製作完成後還作為生日禮物送給她，讓林郁婷感動不已。林郁婷還加碼爆料在巴黎奧運比賽當天，因為鞋身上繡有中華奧會旗，遭到奧會技術官員ITO糾正，認為這樣的設計不符規定，差點影響比賽進行。由於技術手冊中並未明確禁止，林郁婷臨機應變，將鞋身反折蓋住會旗，才避免無法上場的危機。當主持人詢問這是否影響表現時，林郁婷幽默回應：「完全沒影響，最後還是順利奪金。」