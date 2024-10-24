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今年第20號颱風潭美（Trami，菲律賓稱克莉絲汀Kristine）於24日0時30分，在菲律賓伊薩貝拉省（Isabela）登陸，截至今（24）日下午四點，目前死亡人數增至26人，並迫使超過16萬人逃離家園，許多居民驚呼：「35年以來家園第一次淹水」。位於菲律賓首都馬尼拉東南方約400公里的畢科爾區（Bicol Region），遭受輕颱潭美引發的洪災，由於達到「超乎預期的高水位」，當局更出動橡皮艇和小船進行救援，不過仍有部分區域難以進入救災。早在潭美颱風登陸前，外圍環流23日已對菲律賓北部、呂宋島帶來重大災情，當地引發洪水和土石流，部分民宅水淹至兩層樓高。而畢科爾區靠近活火山「馬榮火山」，暴雨沖出的火山沉積物也掩埋了一些民宅、交通工具。當地官員稱，過去幾天已有數人因為溺水和土石流喪生，估計潭美帶來的強風豪雨造成該國至少26人死亡；而在交通部分，民航監管機構24日表示，全國至少有70多架航班被取消。