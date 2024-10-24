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2026年的新北市長大選，藍綠白三黨參戰名單備受外界關注；民進黨立委蘇巧慧今（24）日表示，她已經報名參選新北市長，並自喻蘋果，會「盡力把自己的皮刷的漂亮點」。蘇巧慧今日接受廣播節目《新聞放鞭炮》表示，民進黨過往人選，都在選舉年初才決定，但目前看來，會提前到明年此時舉行初選；蘇指出，前台中市長林佳龍因為太晚起步，比較可惜，所以早點決定也不壞。蘇巧慧表示，她自己已經表態、公開報名參選新北市長，當被鄉親問有沒有要選市長時，她都說她有報名，但還沒拿到門票。針對外界認為她和民進黨秘書長林右昌都不適合參選，蘇巧慧表示，「沒關係，我還是來跟對方比一下，比誰比較紅、比較亮、比較甜」，但不論是初選、大選或在國會面對藍白兩黨，都會秉持相同態度。蘇巧慧強調，「如果對新北好的人我都歡迎，不管林右昌或其他人，我就是報名了，跟幾個蘋果放在台上給大家挑，盡力把自己的皮刷的漂亮點」。