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▲立院旁青島東路舉行「顧原民農民醫護討公道」集會。（圖／記者呂炯昌攝，2024.10.24）

原住民禁伐補償朝野意見不同，導致明年度中央政府總預算卡關。行政院長卓榮泰更拋出若不得已將考慮聲請釋憲。藍營今（24）日在立院旁青島東路舉行「顧原民農民醫護討公道」集會，前往聲援的台灣民眾黨批評行政院「賴著不編」原住民禁伐補償預算，放生「健保點值、公糧收購主決議」，行政院是在欺騙原住民，鴨霸執政人民看不下去。台灣民眾黨原住民委員會主委林瑞祥今日下午帶著眾多原住民朋友到青島東路參與抗議行動並上台表達訴求，林秋霖痛批政府威權，「該編預算不編，就是在欺騙原住民。」林秋霖說：「上個會期通過提高原住民禁伐補償金，行政院說推翻就推翻，讓原住民非常憤怒，這個威權獨裁政府，把錢拿去自肥，給數發部、編媒體預算，目的就是洗腦大家，呼籲大家不要被騙。」林秋霖進一步說：「之所以站在這裡，目的在表達對這個政府的不信任，綠色威權要所有人對他們卑躬屈膝，我們不信這一套，今天不畏風雨出席，就是要展現我們才是這塊土地的主人。」現場更高舉「六萬違憲 四萬合憲？行政院別再胡扯！」的手板來諷刺民進黨政府。民眾黨立法委員麥玉珍、張啓楷、林國成、林憶君也到場聲援，張啓楷表示，民進黨執政太過鴨霸，立法院三讀通過提高原住民禁伐補償，行政院一開始不吭聲如今卻翻桌，這也是民進黨支持的法案，現在卻自打嘴巴；林國成則說，民進黨根本是在欺負農民、原住民和醫護人員，這樣鴨霸的執政態度，人民已經看不下去。民眾黨批評，民進黨政府雙標又胡說八道，中央政府該給的補償不編足預算，地方民代卻又用兩面手法收割政績，作法充滿矛盾。民進黨不願意面對民意，只會透過抹黑、恐嚇在野黨，奉勸行政院正視原住民、農民跟醫護權益，老是高喊違憲會被看破手腳，無法解決問題。