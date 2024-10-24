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▲統一獅王牌洋投勝騎士在台灣大賽G2發揮出色，5.2局失3分的先發內容，終場1：比3擊敗中信兄弟。（圖／記者朱永強攝）

台灣大賽G5先發投手出爐！台灣大賽昨（23）日移師台南棒球場，統一7-ELEVEn獅雖然在首局就攻下3分，但遭到中信兄弟反攻逆轉，且多次錯失追分機會，最終以4：6吞敗，在系列賽陷入1：3的背水一戰局面。兄弟G5先發洋投德保拉，在台灣大賽首戰扛下先發，面對統一打線，首局雖然遭遇亂流失分，但在比賽後段回穩，連續6局沒有失分，靠著猛象打線在6局下狂灌7分後逆轉，搶下開門紅。重要的是，另一方面，獅隊首戰先發土投古林睿煬，因為背部緊繃傷勢，該場比賽只投3局就退場。總教練「餅總」林岳平受訪時表示，至少要先贏下G4、G5，才有機會談到後面的比賽安排。因此，獅隊G5由洋投勝騎士先發，背負延長戰線的重責大任。