台灣大賽G5先發投手出爐！台灣大賽昨（23）日移師台南棒球場，統一7-ELEVEn獅雖然在首局就攻下3分，但遭到中信兄弟反攻逆轉，且多次錯失追分機會，最終以4：6吞敗，在系列賽陷入1：3的背水一戰局面。稍早，中職官網宣布雙方G5先發投手，兄弟派出首戰搶勝的「幸運星」德保拉，力求在洲際棒球場封王，而對手則是由王牌洋投勝騎士應戰，尋求續命的機會。
德保拉首戰獲MVP 挑戰關門封王
兄弟G5先發洋投德保拉，在台灣大賽首戰扛下先發，面對統一打線，首局雖然遭遇亂流失分，但在比賽後段回穩，連續6局沒有失分，靠著猛象打線在6局下狂灌7分後逆轉，搶下開門紅。
重要的是，他過去曾3度在台灣大賽首戰先發，分別是2021年、2022年以及今年，3場都成功拿下勝投，是中職史上第1人，如今休息5天後再度先發，將挑戰幫助兄弟在G5完成關門，拿下隊史第10冠。
勝騎士扛重責大任 目標延長戰線
另一方面，獅隊首戰先發土投古林睿煬，因為背部緊繃傷勢，該場比賽只投3局就退場。總教練「餅總」林岳平受訪時表示，至少要先贏下G4、G5，才有機會談到後面的比賽安排。
因此，獅隊G5由洋投勝騎士先發，背負延長戰線的重責大任。勝騎士在台灣大賽G2擔任先發，當時繳出5.2局失3分的投球表現，並靠著打線爆發狂敲16支安打，收下勝投。
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兄弟G5先發洋投德保拉，在台灣大賽首戰扛下先發，面對統一打線，首局雖然遭遇亂流失分，但在比賽後段回穩，連續6局沒有失分，靠著猛象打線在6局下狂灌7分後逆轉，搶下開門紅。
重要的是，他過去曾3度在台灣大賽首戰先發，分別是2021年、2022年以及今年，3場都成功拿下勝投，是中職史上第1人，如今休息5天後再度先發，將挑戰幫助兄弟在G5完成關門，拿下隊史第10冠。
勝騎士扛重責大任 目標延長戰線
另一方面，獅隊首戰先發土投古林睿煬，因為背部緊繃傷勢，該場比賽只投3局就退場。總教練「餅總」林岳平受訪時表示，至少要先贏下G4、G5，才有機會談到後面的比賽安排。
因此，獅隊G5由洋投勝騎士先發，背負延長戰線的重責大任。勝騎士在台灣大賽G2擔任先發，當時繳出5.2局失3分的投球表現，並靠著打線爆發狂敲16支安打，收下勝投。