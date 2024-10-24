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中國近年來軍事擴張程度掀起國際關注，尤其在核武庫的擴展上，無論是數量還是技術都在快速增長，美國國防情報局（Defense Intelligence Agency）一份報告中稱中國的核武力量「正以史無前例的速度擴張」，而此舉正是為了能與美國進行持久的戰略競爭。根據《彭博》報導，這份來自美國國防情報局（DIA）的最新報告指出，中國正在快速擴張其陸海空核武庫，該報告詳細描述了中國目前如何建立擁有約300個發射井的陸基飛彈基地，並擴展公路機動洲際彈道飛彈部隊。同時，報告也指出，中國的轟炸機機隊進一步發展，現正搭載可攜帶空射彈道飛彈的技術。美國國防情報局強調，這些舉動代表中國核力量的現代化進程正在以史無前例的速度擴張，而中國核武擴張的現階段目標是在2030年之前將其核彈頭數量從目前的500枚增加到至少1000枚。根據報告，大部分新增的核彈頭都是針對美國本土的攻擊能力，並且中國也可能在研發低當量核彈頭，以威脅鄰近區域的美國軍隊及其盟友。另一方面，斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）也在最新年度報告中指出，中國正顯著擴張其核武能力，儘管目前的彈頭數量仍不及美國和俄羅斯，但根據預估，到了2030年，中國可能會擁有與這兩個國家同等數量的洲際彈道飛彈（ICBM）。SIPRI的報告強調，儘管全球核彈頭的總數正在隨著冷戰時期的武器淘汰而逐漸減少，但可供即時作戰的核武數量卻每年都在增加，這一趨勢將在未來數年中持續發展。該報告也提到，截至2024年1月，全球核彈頭數量估計為12121枚，其中3904枚處於作戰部署狀態，其中中國的核彈頭數量從2023年的410枚增加至500枚，預計2030年將達到1000枚。曾於美國國防部、美國空軍與軍工巨擘雷神服務數十年的胡振東近期接受NOWnews《全球霸主之爭》節目中訪問，他也分析指出中國目前在新疆哈密和玉門分別做了約110個發射井，儘管中國對外宣稱自己一定是No first use，強調自己不會先用核子武器對敵人展開攻擊，但這種密集式的布署並不符合其宣稱的防禦性姿態。胡振東認為，這些密集部署的發射井在面對敵方的第一波核武攻擊時很難倖存，這意味著中國可能在面臨攻擊威脅時，會傾向於提前發射核武以確保反擊能力。