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台積電在日本熊本縣菊陽町設廠後，雖為當地帶來繁榮與錢潮，但當地租金、地價與起薪的高升也對當地民眾造成困擾，政務顧問野崎孝男日前接受日媒報導時就提到，儘管台積電進駐有促進當地經濟發展，但部分居民仍有用工困難、店鋪租金高昂、新建公寓供不應求等困擾。前日本東京都區會議員野崎孝男在台南定居11年，已取得台灣永久居留證，今年獲聘行政院政務顧問。近日，野崎孝男前往熊本市進行研究，預計將調查台積電進駐後，對當地帶來的負面影響，並將結果報告給行政院。在接受日媒《共同通信社》、《朝日電視台》等採訪時，野崎表示自己聽到不少當地居民對未能享受到經濟效益的抱怨，以及對交通擁堵的投訴。他強調，雖然目前日台之間的經濟合作以半導體產業為主，但這種快速進展可能會在未來造成更多民間層面的摩擦。以台積電進駐熊本為例，工廠設立後當地的地價和租金大幅上升，尤其是熊本市大津町的地價1年內飆升了19.4%，成為今年以來的全國最高，這也讓當地店家租金成本提升，再加上台積電的進駐推高了當地的薪資水準，導致就算餐飲業或清潔和資材管理等職位的時薪已經達到1300至2000日圓（約新台幣277.55至427元），仍難以招聘到合適員工，導致當地商家不得不縮短營業時間甚至關店。另外，住房市場也受到了極大的影響，野崎稱在台積電帶來的大量外來人口後，熊本市有限的土地成為企業和居民爭奪的焦點，當地一間經營了23年的蔬果店就因為租金高漲3.5倍被迫關店，而菊陽町和大津町的公寓也出現供不應求的情況，尤其是當地租金已經接近熊本市中心區域的價格，但對租屋的需求依然強烈。野崎孝男建議，面對這些問題，台灣與日本政府必須加強溝通，尋找妥善的解決方案，尤其要了解並尊重居民的需求，這樣才能在未來的合作中避免產生不必要的摩擦與對立，確保雙方合作的順利進行。