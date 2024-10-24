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高齡化已是越來越多國家必須面對的課題，為了應對高齡化隨之而來導致的缺工，延後退休成為許多國家考慮採取的措施之一。韓國最新調查顯示，8成韓國企業對延後退休年齡持肯定態度，有一半企業願意僱用50～69歲的高齡員工。根據《朝鮮日報》報導，韓國數位人力媒合平台「saramin」針對461家企業實施調查，79.8％受訪企業對於延後退休年齡表示肯定態度，排名第一的理由是「可以利用熟練工作的經驗」，佔比為57.9％，隨後依序是「提高老年人的生活穩定性」佔比為39.7％，「可以應對生產人口減少」佔比為34.2％，「難招到人的行業應徵者可能會增加」佔比為31.8％，「僱用穩定性提高員工士氣」佔比為24.2％。而對於延後退休年齡持反對態度的受訪企業，主要理由則是「可能對年輕人、新增工作機會產生不利影響」、「高齡者人事積壓對企業文化產生負面影響」、「致使企業氛圍保守化」等等。另外，有52.9％受訪企業表示，有聘用50～69歲高齡員工的計畫，所持理由包括「經歷、人脈等可用資源較多」、「產業本身年輕人不願意從事」等等。