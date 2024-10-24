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總統賴清德今（24）日主持「國家氣候變遷對策委員會」第二次會議，他在致詞時表示，台灣必須團結力量，打造一個足以應對挑戰、並與國際接軌的強韌台灣，同時也願意和包括中國在內的世界各國，持續加強合作，共同面對氣候變遷的挑戰。「國家氣候變遷對策委員會」第二場會議下午4時於總統府登場，本次委員會將由環境部、經濟部依序進行報告。環境部長彭啟明將針對「公部門永續長聯盟推動進展」議題進行報告，經濟部次長連錦漳則針對「深度節能推動進展」進行報告，並延續首場委員會的會議結論與委員意見。賴清德在致詞時表示，不久前來襲的「山陀兒」颱風，是有紀錄以來，第一個在10月份，於高雄登陸的熱帶氣旋，更測得17級以上的陣風，如何因應氣候變遷的衝擊，是國家韌性及永續發展的重大考驗。賴清德提到，在國際上，全球更是面臨越來越嚴峻的氣候變遷挑戰，2015年的《巴黎協定》，要求各國每五年必須更新一次的「國家自主貢獻」，也就是NDC；在2021年的COP26上面，已經要求各國增加頻率，每兩年更新一次，來加快全球減碳進程，而世界各國下一輪的NDC的更新，時間就在明年的年初。賴清德表示，台灣必須團結力量，打造一個足以應對挑戰、並與國際接軌的強韌台灣，同時也願意和包括中國在內的世界各國，持續加強合作，共同面對氣候變遷的挑戰。賴清德說，在這個月初，碳費制度正式上路，明年即將開徵，這就是具體的一步，且政府的戰略方向非常清晰，就是要推動「第二次能源轉型」，確保能源供應的穩定與韌性，除了要發展多元綠能來開源，更要推動深度節能，以及促進儲能技術的應用，促進下一代產業的轉型和發展，強化台灣因應氣候變遷的調適機制，並且尋求永續的綠色成長機會，穩健邁向2050淨零排放的目標。賴清德指出，今天的會議將先由環境部報告「第一次委員會會議列管事項辦理情形」、以及「公部門永續長聯盟推動進展」，接著由經濟部報告「深度節能推動進展」。賴清德提到，從今年8月，首次開會以來，謝謝副召集人、行政院副院長鄭麗君，已經在行政院永續會淨零專案小組，進行多次的跨部會政策研商討論，而執行秘書、環境部長彭啓明也會說明，大家最為關心的，能源資訊平台的初步構想，以及減碳新目標目前的盤整進度，讓各位委員和社會大眾，都能夠了解政府的施政。賴清德強調，台灣身為全球技術供應鏈的重要角色，有必要加大氣候行動，來提升產業的國際競爭力，並且加速接軌國際NDC的步伐，「我們要檢視2030的目標，我們要有更大的企圖心突破瓶頸，重新設定2032和2035年，更加積極的減碳新目標」。賴清德指出，最好的能源是節能，台灣的經濟發展，需要產業和外資，持續在台投資，也就需要穩定的電源。節約能源，會比開發電源更有效率，也是最具成本效益重要的方式，這也是直接有效的減碳策略之一，「當我們多節約一分能源，就可以多減少一分碳」。賴清德說，提升能源效率，已經是邁向淨零排放的國際共識與趨勢，未來，政府會逐步推動節約能源政策，鼓勵各行各業推動「深度節能」，從高排放企業到醫院、學校，甚至是家庭、個人，都需要參與。他說，推動「深度節能」，不能只有政府投入，而是像經營一支棒球隊，必須有各個角色的參與，才能夠組成好的團隊。賴清德指出，能源技術服務—ESCO，就是球隊的分析師與訓練師，可以替企業量身制定最具成本效益的節能計畫，確保每一分投入的經費，都能達到最佳的節能效果，因此未來「深度節能」的推動上，需要ESCO的參與，讓陣容更加堅強，政府會與產業合作，提出投資獎勵、投資抵減、政府補助等方法，來協助產業節能。賴清德也說，政府會與保險壽險業者合作，推動ESCO機制，提供資金幫助改善設備、改進生產流程，節省下來的電費再回饋到投資方；而收取的保費，將會用在國家建設上，形成一個良性的循環經濟，當前，全世界都面對極端氣候與減碳的挑戰，但他相信，只要大家同心協力，落實創新轉型改變，就可以迎來世代永續成長的機會。