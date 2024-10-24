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立法院去年通過《再生能源發展條例》修法，強制未來所有新建、增建、改建建築物屋頂要裝一定比率的光電板。能源署今（23）日再預告修法，要求建築物所有權人或管理人必須維護屋頂光電設備，否則重罰30萬元至150萬元罰鍰，且可連續開罰。去年5月，立法院三讀通過再生能源發展條例第12條之1，強制符合一定條件的新建、增建或改建建築物，應於屋頂設置一定裝置容量光電板，相關設置門檻則待子法確定。相關子法預計今年底公布，過去公布子法草案版本朝向1000平方公尺（300坪）以上新、增、改建建物，不分建物種類，每20平方公尺強制裝設1KW的光電板。設置辦法尚未拍板，能源署今日又預告再修再生能源發展條例，這次是針對光電板設置及後續維護制定罰則。據草案，若建築物起造人、所有權人未設置達足額光電板數量，經中央建築管機關通知未改善者，可處30萬元以上150萬元以下罰鍰。即便民眾設置足量的光電板，如果後續沒有繼續管理及維護，經主管機關通知未改善者，可處30萬元以上150萬元以下罰鍰。然而，光電設備維護項目相當龐雜，像是線路汰換無法輸電，或是光電板須定期清洗灰塵及鳥屎，否則發電效率驟降。若政府依此作為開罰30萬元至150萬元，將對於一般屋主或大樓管委會將產生龐大壓力。針對維護不當怎麼定義？能源署副署長李君禮釋疑，維護的標準就是「光電板功能正常發得出電，如果沒有發電出來就是沒有顧好。」他說明，修法用意是希望既然新建建物都已經強制設置光電板，那麼為了讓它可以持續發電，而不是一開始裝了，後面就沒有再管、沒辦法繼續發電，就失去政策意義。但他強調，能源署不會直接開罰則，而是會搭配輔導以及合理的執法程度，像是住戶沒洗光電板導致發電效益減少，或是颱風造成光電板損壞，這些情有可原的狀況也不會直接開罰；若勸導一段時間，對方還是沒有改善才可能開罰。他總結，開罰則並非政府目的，而目前修法草案還在預告期，也歡迎各界提出想法。