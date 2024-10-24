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立法院長韓國瑜今（24）日第三度召集朝野協商，討論總預算案，不過卡關主要原因是在藍營原民立委不滿禁伐補償金未編足，藍綠今各自號召群眾在立法院外抗議，不少朝野原民立委也都到場發言，捍衛原民權益。但原民藍委鄭天財發言時，聲音太小，韓國瑜說，「天財兄，您可不可以稍微大聲一點？」原民立委高金素梅說，「他喉嚨沙啞！」韓國瑜急忙說，「喔，對不起對不起」。鄭天財後來乾脆拿著兩支麥克風發言。鄭天財說，原民會依法編列預算，有這麼難嗎？不過就是多編列17億元，只因為這樣，就要朝野立委多次協商。高金素梅發言時也說，民進黨竟然要求，立法院明年要再度修法，《原住民保留地禁伐補償條》，把禁伐補償金從6萬元再減回4萬元，他無法同意。原民藍委盧縣一說，民進黨口口聲聲說，重視原住民權益，但行政院長卓榮泰卻又屢屢說，「惡例不可開」，依法行政是哪來的「惡例？」朝野立委歷經近2小時發言後，仍各說各話無法凝聚意見，韓國瑜只能暫時宣布休息，結束第一輪發言。