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▲謝國樑前往勘災。（圖／市府提供）

受到潭美颱風外圍環流以及東北季風共伴效應影響，中央氣象署針對基隆地區發布大豪雨特報，基隆市長謝國樑今（24）日下午趕往應變中心坐鎮指揮、了解災情，隨後又趕到中山區勘災。謝國樑受訪時表示，針對明（25）日是否會宣布停班課，由於北北基桃是共同生活圈，會與首長們一同討論宣布。謝國樑下午先趕往災害應變中心，會同消防局及工務處了解實際累積雨量情形與現有零星災情處理進度，同時叮囑相關局處、區公所加強防汛準備 ，防止積水及土石流發生；另外他也指示市府相關局處和地方氣象站保持密切聯繫，將根據即時天氣情況即時進行防災準備並提醒市民，務必將受災風險降到最低。隨後謝國樑又趕往中山區中和路會勘，當地社區在山陀兒颱風過境時，後方山坡地發生土石坍方，在今天的大雨過後，又有雨水沖入民眾家中，區公所上午已前往堆置沙包，引導水流，並進行抽水工作。由於社區內山坡地土地所有權錯綜複雜，謝國樑再次呼籲提醒基隆境內山坡地的土地所有權人，不論是政府公有或民間私有，水土保持的落實都應受督促，以維護廣大居民的生命財產安全。至於民眾最關心的上班上課情形，謝國樑表示，基北北桃是共同生活圈，除非突然發生局部強降雨等特殊情形，否則以明天預估雨量來看，應會與北北桃首長共同討論宣布。