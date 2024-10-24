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立法院長韓國瑜今（24）日，針對113年度總預算案，再度召集朝野協商；因行政院未依修法足額編列「原住民禁伐補償金」，國民黨號召2千民眾赴立法院外抗議，對此，國民黨主席朱立倫呼籲，要行政院在「禁伐補償金」上依法行政，至於健保點值及公糧收購提升，「你要怎麼樣去做協助，我們國民黨是有彈性的」，盼「當家不要鬧事」。朱立倫受訪時表示，「原住民禁伐補償金」不是一個福利，而是本就應該補償、賠償的，更何況該案立法院3讀通過，總統也公告，若行政院還不依法行政，「台灣不就亂了套嗎？」朱立倫指出，憲法規定行政院要依法行政，法律規定要遵守，而行政院不願編列預算，是公然違法也違憲；朱再次呼籲行政院依法行政，至於另外健保點值及公糧收購提升2項主決議，國民黨是有彈性的，但總是希望對農民、醫護能夠更多的保障，更多的支持。朱立倫認為，朝野協商本來就是要發揮最大的耐心和同理心，若今天行政院長卓榮泰是在野黨，他可以接受行政院對已經答應，或朝野已經共同通過了的主決議，棄之不顧嗎？「這是不可能的嘛！」朱認為，對國會本來就予以尊重，而不要在那邊一天到晚就要想要造成整個國內的動盪。朱立倫強調，「當家不要鬧事」，國民黨仍盼朝野能夠合作，支持這些弱勢族群，尤其是原民、農民或醫護，這都是為台灣好。